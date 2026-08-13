Camerún vs Malawi: Cuándo y dónde ver la Final de la WAFCON

Conoce todos los detalles de la Final de la Copa Africana de Naciones Femenina entre Camerún y Malawi.

Este martes se definió la Gran Final de la Copa Africana de Naciones en su edición femenil, por lo que ambos equipos pasan a la historia por llegar a estas instancias. Camerún y Malawi son las selecciones que estarán compitiendo por este título, con la idea de poner su nombre con letras de oro en este torneo internacional.

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Ambos equipos consiguieron además su boleto a la Copa del Mundo 2027 en Brasil. El equipo camerunés llegó aquí después de vencer a las anfitrionas de Marruecos en la tanda de penales, tras un empate de 0-0 durante los 90 minutos. Mientras que las malauíes eliminaron a Argelia con un marcador de 3-1 en el tiempo regular.

¿Cuándo y dónde es la Final de Camerún vs Malawi?

La final de la Women’s Africa Cup of Nations (WAFCON) 2026 se disputará el próximo domingo 16 de agosto a las 13:00 horas del centro de México y la sede que la albergará será precisamente el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat. La transmisión oficial en nuestro país será a únicamente través de la plataforma de Bein Sports.

Partido por el tercer lugar de la WAFCON

Hay que mencionar que también habrá un partido por el tercer lugar de la competencia, el cual tendrán que disputar precisamente Marruecos y Argelia. Este duelo se llevará a cabo el sábado 15 de agosto en el Estadio Olímpico, Rabat. Estos dos conjuntos también ya tienen su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo.

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La repesca de la CAF

Cabe recordar que aquellos conjuntos que no llegaron a los Cuartos de Final de esta competencia pelearán en la repesca por conseguir boleto al Mundial en un partido único, de los cuatro equipos, sólo dos lograrán un boleto al repechaje intercontinental, por lo que hoy 13 de agosto se lo juegan Costa de Marfil vs Ghana y Sudáfrica vs Nigeria.

En síntesis