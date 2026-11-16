Alemania vs. Países Bajos: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Alemania llega con la etiqueta de favorita, pero enfrente tiene a un rival que viene de golear 7-0 y que la supera en la tabla. El clásico europeo vuelve a cruzarse justo cuando ambos necesitan sostener el ritmo en la Liga de Naciones.

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No es un cruce cualquiera: hay historia pesada entre estas dos selecciones y cada punto cuenta para acomodarse mejor en el grupo.

La actualidad de ambos equipos

Alemania viene de ganarle 3-1 a Serbia de visitante, después de un empate sin goles ante Grecia y un triunfo previo ante los serbios. Esa racha la dejó con 8 puntos y en la posición 21, un andar irregular que mezcla contundencia con partidos donde le costó encontrar el gol.

Países Bajos, en cambio, llega lanzado: liquidó 7-0 a Grecia en su última presentación y antes había superado 2-1 a Serbia, tras un empate 2-2 también frente a los griegos. Con 11 unidades y la casilla 11, los neerlandeses muestran una ofensiva que no deja de convertir y llegan con más margen que su rival.

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El historial entre Alemania y Países Bajos

El historial entre ambos tiene a Alemania arriba por poco: 18 victorias contra 12 de Países Bajos en 49 enfrentamientos, con 19 empates que confirman lo parejo de la rivalidad. En goles también manda Alemania, 91 contra 80, aunque la diferencia no es abismal.

En los cruces más recientes se nota esa paridad: el último fue un 1-1, y antes hubo triunfos cortos para cada lado y empates que se repiten seguido. No hay una tendencia clara en el corto plazo, lo que promete un partido parejo otra vez.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Países Bajos vs. Alemania 1-1 UEFA Nations League 14/10/2024 Alemania vs. Países Bajos 1-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Países Bajos vs. Alemania 2-2 UEFA Nations League 26/03/2024 Alemania vs. Países Bajos 2-1 Friendlies 29/03/2022 Países Bajos vs. Alemania 1-1 Friendlies 06/09/2019 Alemania vs. Países Bajos 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Países Bajos vs. Alemania 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2018 Alemania vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 13/10/2018 Países Bajos vs. Alemania 3-0 UEFA Nations League 14/11/2012 Países Bajos vs. Alemania 0-0 Friendlies

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Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One

Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis