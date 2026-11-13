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Liga de Naciones

Serbia vs. Alemania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia vs. Germany, Liga de Naciones
Serbia vs. Germany, Liga de Naciones

Serbia recibe a Alemania este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Alemania llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Serbia perdió 1-2 como visitante ante Países Bajos. El conjunto marcha 49° con 0 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Alemania.

Alemania viene de empatar 0-0 como visitante ante Grecia. El equipo ocupa el puesto 27 con 5 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Serbia.

El historial entre Serbia y Alemania

Serbia y Alemania se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Serbia, 3 de Alemania y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Alemania vs. Serbia2-0UEFA Nations League
20/03/2019Alemania vs. Serbia1-1Friendlies
18/06/2010Alemania vs. Serbia0-1FIFA World Cup
31/05/2008Alemania vs. Serbia2-1Friendlies
29/04/2003Alemania vs. Serbia1-0Friendlies

Horario del partido

  • México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Serbia suma 0 puntos en el torneo.
  • Alemania suma 5 puntos en el torneo.
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