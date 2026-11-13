Serbia vs. Alemania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia recibe a Alemania este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

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Alemania llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Serbia perdió 1-2 como visitante ante Países Bajos. El conjunto marcha 49° con 0 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Alemania.

Alemania viene de empatar 0-0 como visitante ante Grecia. El equipo ocupa el puesto 27 con 5 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Serbia.

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El historial entre Serbia y Alemania

Serbia y Alemania se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Serbia, 3 de Alemania y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Alemania vs. Serbia 2-0 UEFA Nations League 20/03/2019 Alemania vs. Serbia 1-1 Friendlies 18/06/2010 Alemania vs. Serbia 0-1 FIFA World Cup 31/05/2008 Alemania vs. Serbia 2-1 Friendlies 29/04/2003 Alemania vs. Serbia 1-0 Friendlies

Horario del partido

México: 13:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

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En síntesis