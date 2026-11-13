Serbia vs. Alemania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Serbia recibe a Alemania este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
Alemania llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Serbia perdió 1-2 como visitante ante Países Bajos. El conjunto marcha 49° con 0 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Alemania.
Alemania viene de empatar 0-0 como visitante ante Grecia. El equipo ocupa el puesto 27 con 5 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Serbia.
El historial entre Serbia y Alemania
Serbia y Alemania se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Serbia, 3 de Alemania y 1 empate.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Alemania vs. Serbia
|2-0
|UEFA Nations League
|20/03/2019
|Alemania vs. Serbia
|1-1
|Friendlies
|18/06/2010
|Alemania vs. Serbia
|0-1
|FIFA World Cup
|31/05/2008
|Alemania vs. Serbia
|2-1
|Friendlies
|29/04/2003
|Alemania vs. Serbia
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Serbia y Alemania se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Serbia suma 0 puntos en el torneo.
- Alemania suma 5 puntos en el torneo.