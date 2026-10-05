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Liga de Naciones

Alineaciones de Bielorrusia y Finlandia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Belarus vs. Finland, Liga de Naciones
Belarus vs. Finland, Liga de Naciones

Se viene Bielorrusia vs. Finlandia este martes 6 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Bielorrusia y Finlandia

Bielorrusia viene de ganarle 4-0 a San Marino y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Finlandia viene de ganarle 2-1 a Albania y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bielorrusia y Finlandia

Bielorrusia (4-2-3-1): Pavel Pavlyuchenko, Kirill Pechenin, Kirill Gomanov, Zakhar Volkov, Roman Begunov, Valeri Gromyko, Evgeniy Yablonski, Max Ebong, Trofim Melnichenko, Timofey Simanenka, Artem Kontsevoy. DT: Viktor Gancharenko.

Finlandia (4-3-3): Lukáš Hrádecký, Juho Lahteenmaki, Tony Miettinen, Samuli Miettinen, Adam Stahl, Leo Walta, Glen Kamara, Adam Markhiev, Daniel Hakans, Joel Pohjanpalo, Adrian Svanback. DT: Jacob Friis.

Suplentes de Bielorrusia: Valeri Bocherov, Vladislav Kalinin, Artem Shumanskiy, German Barkovsky, Andrey Kudravets, Daniil Galyata, Anton Kovalev, Ruslan Lisakovich, Yevgeniy Malashevich, Anton Lukashov, Fedor Lapoukhov.

Suplentes de Finlandia: Matti Peltola, Santeri Vaananen, Onni Valakari, Viljami Sinisalo, Leo Vaisanen, Anssi Suhonen, Ryan Mahuta, Topi Keskinen, Benjamin Kallman, Oiva Jukkola, Lucas Bergstrom.

La previa de Bielorrusia y Finlandia: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 6 de octubre
  • Hora: 12:45 (hora de México)
  • Historial: 6 cruces — Bielorrusia ganó 0, Finlandia ganó 3 y empataron 4
  • Último antecedente: 29/09/2026: Finlandia 0-0 Bielorrusia
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