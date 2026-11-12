Dónde ver EN VIVO Albania vs. Finlandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha pendiente: hace poco más de un mes estos dos equipos se cruzaron y Albania se quedó con las manos vacías. Ahora tiene la chance de devolverla y además meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.
Albania quiere escalar en una tabla donde todavía se define mucho, mientras Finlandia necesita puntos para no quedar relegada en el grupo.
La actualidad de ambos equipos
Albania llega con el envión de un triunfo ajustado ante San Marino, que le permitió cortar la mala sensación que había dejado la derrota justamente ante Finlandia a principios de octubre. Antes de ese tropiezo venía de golear también a los sanmarinenses como visitante, así que el funcionamiento ofensivo no es el problema: la idea ahora es mostrar algo más sólido también de local.
Finlandia, en cambio, llega golpeada. Después de ganarle a Albania de local, encadenó una caída ante Bielorrusia como visitante y antes había empatado sin goles con ese mismo rival. Son resultados que la dejan más atrás en la tabla y la obligan a reaccionar rápido si quiere meterse en la pelea de arriba.
El historial entre Albania y Finlandia
El historial entre ambas selecciones tiene ocho antecedentes y una clara ventaja finlandesa: cinco victorias contra dos de Albania y un empate, con los nórdicos además superando en la cuenta de goles. El duelo más reciente, de hecho, fue hace apenas un mes y terminó con triunfo de Finlandia por 2-1, el mismo resultado que ya se había dado en otros cruces históricos entre ambos.
Si se mira para atrás, Albania solo pudo imponerse en 1980 y 1973, mientras que el resto de los enfrentamientos, repartidos entre distintas décadas, terminaron casi siempre del lado finlandés.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA Nations League
|06/01/2002
|Albania vs. Finlandia
|1-1
|Friendlies
|01/09/2001
|Albania vs. Finlandia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/1981
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|03/09/1980
|Albania vs. Finlandia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/1973
|Albania vs. Finlandia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/06/1972
|Finlandia vs. Albania
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
- Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Albania suma 9 puntos en el torneo.
- Finlandia suma 7 puntos en el torneo.