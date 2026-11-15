Finlandia vs. San Marino: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Finlandia recibe a San Marino este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. No hay demasiado margen para el suspenso en este cruce, pero sí para ver si Finlandia puede cortar una racha de dos derrotas seguidas ante un rival que todavía no sumó un punto en todo el certamen.
San Marino llega a este partido prácticamente sin nada que jugarse en la tabla, mientras que Finlandia necesita reencontrarse con el triunfo para no complicar sus aspiraciones en la Liga de Naciones.
La actualidad de ambos equipos
Finlandia no la está pasando bien en el cierre de la fase de grupos. Viene de caer 0-2 como visitante ante Albania y antes había perdido también frente a Bielorrusia, por lo que el único resultado positivo en sus últimos tres compromisos fue aquel 2-1 ante los propios albaneses. Está 26° con 7 puntos en 5 partidos, una posición que no refleja del todo su nivel pero que lo obliga a reaccionar.
San Marino, en cambio, confirma partido a partido por qué está último entre los 54 equipos de la Liga de Naciones. No ganó, no empató y ni siquiera logró mantener la valla en cero en sus últimos tres encuentros, cayendo por Bielorrusia y Albania antes de este viaje a territorio finlandés. Suma cero puntos en cinco fechas y las diferencias de gol en contra empiezan a acumularse.
El historial entre Finlandia y San Marino
El historial entre ambos no deja lugar a dudas: Finlandia ganó los siete enfrentamientos que disputaron, sin que San Marino pudiera siquiera rescatar un empate. La diferencia de gol es contundente, 30 a favor de los finlandeses contra apenas 2 en contra en siete partidos. El antecedente más reciente, de septiembre pasado, terminó 7-0 a favor de Finlandia, y en los cruces anteriores los marcadores también fueron goleadas: 6-0, 8-0, entre otros resultados abultados.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|San Marino vs. Finlandia
|0-7
|UEFA Nations League
|20/11/2023
|San Marino vs. Finlandia
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/06/2023
|Finlandia vs. San Marino
|6-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/06/2011
|San Marino vs. Finlandia
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/2010
|Finlandia vs. San Marino
|8-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|29/03/1995
|San Marino vs. Finlandia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/12/1994
|Finlandia vs. San Marino
|4-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Finlandia suma 7 puntos en el torneo.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.