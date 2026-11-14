Alineaciones de Georgia y Hungría por la Liga de Naciones: formaciones probables

Georgia recibe a Hungría este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Georgia viene de empatar 0-0 con Irlanda del Norte y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Hungría viene de ganarle 2-1 a Ucrania y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Georgia y Hungría
Georgia (3-4-1-2): Giorgi Mamardashvili, Lasha Dvali, Luka Lochoshvili, Irakli Azarov, Otar Kakabadze, Giorgi Chakvetadze, Zuriko Davitashvili, Anzor Mekvabishvili, Irakli Yegoian, Budu Zivzivadze, Georges Mikautadze.
Hungría (4-2-3-1): Balázs Tóth, Bendegúz Bolla, Willi Orbán, Márk Csinger, Miloš Kerkez, András Schäfer, Barnabás Varga, Dominik Szoboszlai, Roland Sallai, Damir Redzic, Milán Vitális. DT: Marco Rossi.
La previa de Georgia y Hungría: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 14 de noviembre
- Hora: 11:00 (hora de México)
- Historial: 3 cruces — Georgia ganó 1, Hungría ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 02/10/2026: Hungría 1-0 Georgia
- Próximo partido de Georgia: vs. Ucrania, martes 17 de noviembre
- Próximo partido de Hungría: vs. Irlanda del Norte, martes 17 de noviembre