Hungría e Irlanda del Norte se enfrentan este martes 17 de noviembre, en el Puskas Arena, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Hungría recibe a Irlanda del Norte este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la fecha 6 de la Liga de Naciones, se disputará en el Puskas Arena. Hay algo más que el resultado puntual en juego: Hungría y Irlanda del Norte llegan con apenas un punto de diferencia y los dos vienen de ganar en la última fecha. Un triunfo acá puede ordenar bastante el grupo a falta de pocos partidos.

Publicidad

No es una final, pero sí un partido que puede definir quién mira la tabla con más tranquilidad en lo que queda de la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Hungría llega con una racha que ya pesa: tres triunfos seguidos, el último hace apenas tres días por 2-0 en Georgia. Antes había pasado por encima de Ucrania de visitante y también había sumado de local ante los georgianos. Está 21° con 10 unidades, lejos todavía de donde quiere estar, pero el envión anímico es real.

Irlanda del Norte no se queda atrás: viene de vencer 1-0 a Ucrania como local y de un empate sin goles frente a Georgia, resultado que no dejó del todo conforme pero que sumó. Antes había goleado 3-0 a los ucranianos como visitante. Con 11 puntos y el puesto 16, llega incluso un poco mejor posicionada que su rival en esta tabla tan pareja.

Publicidad

El historial entre Hungría e Irlanda del Norte

El historial favorece claramente a Hungría, que ganó cuatro de los siete cruces, con una sola victoria para Irlanda del Norte y dos empates. En las últimas dos veces que se vieron las caras, Hungría no perdió: un triunfo 1-0 en 2022 y un 0-0 más reciente, en septiembre de 2026. La diferencia de gol también es amplia, 8 contra 4, aunque los encuentros más recientes vienen siendo bastante más cerrados que los de antes.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-0 UEFA Nations League 29/03/2022 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-1 Friendlies 07/09/2015 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2014 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-2 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2008 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-2 Friendlies 06/09/1989 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 19/10/1988 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

México: 13:45 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One

Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Publicidad

En síntesis