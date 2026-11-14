Georgia vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Georgia y Hungría se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Georgia recibe a Hungría este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace poco más de un mes se vieron las caras y ganó Hungría con lo justo. Esta revancha llega con los húngaros arriba en la tabla y Georgia necesitada de puntos para no quedar relegada en el grupo.

Publicidad

No es una final de nada, pero en la Liga de Naciones cada partido pesa para definir de qué categoría se compite en el próximo ciclo, y ninguno de los dos quiere llegar a la última fecha sin margen.

La actualidad de ambos equipos

Georgia viene de un empate sin goles ante Irlanda del Norte y todavía no logra ganar en lo que va de esta edición: suma apenas dos puntos en cuatro presentaciones y está 44° entre 54 selecciones. El 0-0 ante Ucrania y la derrota reciente justamente ante Hungría completan un arranque flojo que la obliga a reaccionar de local.

Hungría llega con otro ánimo. Ganó sus últimos dos partidos, el más reciente 2-1 como visitante ante Ucrania, y acumula 7 puntos que la tienen 26° en la clasificación general. El equipo encontró en los resultados la confirmación de que el triunfo ante Georgia en octubre no fue casualidad.

Publicidad

El historial entre Georgia y Hungría

El historial reciente le sonríe a Hungría, que ganó dos de los tres enfrentamientos entre ambas selecciones, incluido el más reciente por 1-0 el mes pasado. Georgia solo pudo quedarse con una victoria, allá por 2001, en un cruce con más goles de los que suele haber entre ellos.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Hungría vs. Georgia 1-0 UEFA Nations League 01/09/2001 Georgia vs. Hungría 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2001 Hungría vs. Georgia 4-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

México: 11:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Publicidad

En síntesis