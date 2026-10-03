Alineaciones de Grecia y Alemania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Grecia vs. Alemania este domingo 4 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Grecia y Alemania

Grecia viene de empatar 2-2 con Países Bajos y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Alemania viene de ganarle 2-0 a Serbia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Grecia y Alemania

Grecia (4-4-2): Konstantinos Tzolakis, Kostas Tsimikas, Panagiotis Retsos, Konstantinos Mavropanos, Manolis Saliakas, Giorgos Masouras, Thanasis Androutsos, Dimitrios Kourbelis, Konstantinos Karetsas, Fotis Ioannidis, Vangelis Pavlidis. DT: Ivan Jovanović.

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Alemania (4-3-3): Jonas Urbig, Maximilian Mittelstädt, Malick Thiaw, Waldemar Anton, Philipp Treu, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlović, Tom Bischof, Nick Woltemade, Derry Lionel Scherhant, Jonathan Burkardt.

Suplentes de Grecia: Odysseas Vlachodimos, Triantafyllos Tsapras, Konstantinos Koulierakis, Anastasios Douvikas, Charalampos Kostoulas, Christos Mandas, Andrews Tetteh, Giannis Michailidis, Christos Zafeiris, Georgios Kyriakopoulos, Christos Mouzakitis, Dimitrios Pelkas.

Suplentes de Alemania: Serge Gnabry, Finn Jeltsch, Yannick Engelhardt, Saïd El Mala, Finn Dahmen, Mika Baur, Lennart Karl, Ridle Baku, Bambasé Conté, Noah Atubolu, David Raum, Vitaly Janelt, Felix Keidel.

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La previa de Grecia y Alemania: todo lo que hay que saber