Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Serbia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia recibe a Serbia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Grecia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Grecia viene de perder 0-7 como visitante ante Países Bajos. El equipo ocupa el puesto 26 con 8 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Alemania.
Serbia perdió 1-3 como local ante Alemania en la fecha anterior. Serbia está 50° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Países Bajos.
El historial entre Grecia y Serbia
Grecia y Serbia se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Grecia y 1 de Serbia.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Serbia vs. Grecia
|1-2
|UEFA Nations League
|18/11/2014
|Grecia vs. Serbia
|0-2
|Friendlies
|11/08/2010
|Serbia vs. Grecia
|0-1
|Friendlies
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Grecia y Serbia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Grecia suma 8 puntos en el torneo.
- Serbia suma 0 puntos en el torneo.