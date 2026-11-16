Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Serbia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Serbia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Grecia recibe a Serbia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

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Grecia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Serbia tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Grecia viene de perder 0-7 como visitante ante Países Bajos. El equipo ocupa el puesto 26 con 8 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Alemania.

Serbia perdió 1-3 como local ante Alemania en la fecha anterior. Serbia está 50° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Países Bajos.

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El historial entre Grecia y Serbia

Grecia y Serbia se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Grecia y 1 de Serbia.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Serbia vs. Grecia 1-2 UEFA Nations League 18/11/2014 Grecia vs. Serbia 0-2 Friendlies 11/08/2010 Serbia vs. Grecia 0-1 Friendlies

Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One

Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

Grecia y Serbia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports , Sky+ y izzi .

, y . Grecia suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Serbia suma 0 puntos en el torneo.