Virgil van Dijk no juega con Países Bajos ante Grecia. El motivo de la ausencia del futbolista del Liverpool en el partido.

Este viernes 13 de noviembre continúa la acción por la penúltima jornada de la UEFA Nations League. En este caso, Países Bajos y Grecia se enfrentan en un partido clave en un juego que comienza a las 13:45hs (CDMX).

Publicidad

Ambas selecciones por el momento se están clasificando a los cuartos de final de la competición, pero estas dos jornadas que vienen decidirán todo. Por desgracia, Países Bajos no podrá contar con su capitán Virgil van Dijk, quien está ausente de la convocatoria.

Virgil van Dijk no juega con Países Bajos contra Grecia por lesión. La federación neerlandesa informó en un comunicado que el capitán no estaba en condiciones físicas después de que jugar con el Liverpool el domingo pasado frente al Crystal Palace.

El defensa central disputó los 90 minutos del triunfo por 3-1 de Liverpool ante Crystal Palace, pero Virgil van Dijk sufrió algún tipo de molestia en dicho partido. Ni Países Bajos ni el equipo de la Premier League brindaron más detalles acerca de la lesión del jugador y es por eso que Xavi Hernández, entrenador del conjunto neerlandés, no lo convocó.