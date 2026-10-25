Alineaciones de Hull y Brentford por la Premier League: formaciones probables

Hull recibe a Brentford este domingo 25 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Hull viene de caer 0-1 ante Fulham y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Brentford viene de caer 1-2 ante Liverpool y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Hull y Brentford
Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Lucas Herrington, Ryan Giles, Mohamed Belloumi, Tim Iroegbunam, Regan Slater, Sorba Thomas, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.
Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Sepp Van den Berg, Keane Lewis-Potter, Mamadou Sangaré, Mikkel Damsgaard, Mathias Jensen, Jaidon Anthony, Igor Thiago, Kevin Schade. DT: Keith Andrews.
Bajas y ausentes de Hull y Brentford
Hull:
- Lucas Gourna-Douath (lesión en el gemelo)
- Mohamed Ali Cho (lesión muscular)
- Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Nobel Mendy (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
- Jack Butland (lesión de codo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)
Brentford:
- Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Joshua Da Silva (lesión isquiotibial; vuelve en una semana)
- Jannik Schuster (ausencia)
- Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Vitaly Janelt (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- Yegor Yarmolyuk (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Hull y Brentford: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 08:00 (hora de México)
- Historial: 19 cruces — Hull ganó 9, Brentford ganó 8 y empataron 2
- Último antecedente: 01/02/2020: Hull 1-5 Brentford
- Próximo partido de Hull: vs. Ipswich Town, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Brentford: vs. Nottingham Forest, sábado 31 de octubre