Crystal Palace y Hull se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Selhurst Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace recibe a Hull este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de caer 2-3 ante Coventry y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Hull viene de ganarle 2-0 a Brighton y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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