Crystal Palace y Hull se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Hull este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park.

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Crystal Palace llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Hull tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Crystal Palace perdió 2-3 como visitante ante Coventry. El conjunto ocupa el puesto 20 con 7 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Liverpool.

Hull viene de ganar 2-0 como local ante Brighton. El equipo ocupa el puesto 12 con 14 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Arsenal.

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El historial entre Crystal Palace y Hull

Crystal Palace y Hull se enfrentaron 18 veces en los últimos años: 7 triunfos de Crystal Palace, 3 de Hull y 8 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/05/2017 Crystal Palace vs. Hull 4-0 Premier League 10/12/2016 Hull vs. Crystal Palace 3-3 Premier League 25/04/2015 Crystal Palace vs. Hull 0-2 Premier League 04/10/2014 Hull vs. Crystal Palace 2-0 Premier League 28/01/2014 Crystal Palace vs. Hull 1-0 Premier League 23/11/2013 Hull vs. Crystal Palace 0-1 Premier League 05/03/2013 Crystal Palace vs. Hull 4-2 Championship 27/11/2012 Hull vs. Crystal Palace 0-0 Championship 17/03/2012 Crystal Palace vs. Hull 0-0 Championship 20/08/2011 Hull vs. Crystal Palace 0-1 Championship

Horario del partido

México: 08:05 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 06:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 10:30 hs

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En síntesis