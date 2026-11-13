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Liga de Naciones

Alineaciones de Liechtenstein y Azerbaiyán por la Liga de Naciones: formaciones probables

Liechtenstein y Azerbaiyán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Liechtenstein vs. Azerbaijan, Liga de Naciones
Liechtenstein vs. Azerbaijan, Liga de Naciones

Liechtenstein recibe a Azerbaiyán este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Liechtenstein viene de empatar 0-0 con Azerbaiyán. Azerbaiyán viene de ganarle 1-0 a Lituania y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Liechtenstein y Azerbaiyán

Liechtenstein (5-3-2): Benjamin Buechel, Andreas Malin, Niklas Beck, Yonas Abidi, Jens Hofer, Maximilian Göppel, Marcel Büchel, Alessio Hasler, Aron Sele, Alessandro Lo Russo, Ferhat Sağlam. DT: Konrad Fünfstück.

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Azerbaiyán (3-4-3): Emil Balayev, Rahil Mammadov, Gismat Aliyev, Rahman Dashdamirov, Tellur Mutallimov, Abdulakh Khaybulayev, Aleksey İsayev, Rufat Abbasov, Tural Bayramov, Mahir Emreli, Oruc Mammadov. DT: Aykhan Abbasov.

La previa de Liechtenstein y Azerbaiyán: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 13 de noviembre
  • Hora: 13:45 (hora de México)
  • Historial: 6 cruces — Liechtenstein ganó 1, Azerbaiyán ganó 3 y empataron 2
  • Último antecedente: 01/10/2026: Azerbaiyán 0-0 Liechtenstein
  • Próximo partido de Liechtenstein: vs. Lituania, lunes 16 de noviembre
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