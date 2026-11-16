Lituania vs. Liechtenstein en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Lituania recibe a Liechtenstein este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. El historial reciente dejó claro quién manda en este cruce: hace apenas unas semanas Lituania goleó a Liechtenstein y llega con la confianza de poder repetirlo en casa.
Son dos equipos que ya no pelean por los primeros puestos del grupo, pero para Lituania es una chance concreta de sumar y escalar posiciones, mientras que Liechtenstein busca cortar una racha que lo tiene sin ganar hace rato.
La actualidad de ambos equipos
Lituania viene de un cachetazo en la fecha pasada, cuando cayó de visitante ante Azerbaiyán tras haber empatado el partido anterior ante el mismo rival. Con 4 puntos en 3 presentaciones, el equipo necesita volver a ganar en casa para no perderle pisada a la zona alta del grupo.
Liechtenstein no logra despegar: perdió en su último compromiso ante Azerbaiyán y antes había igualado sin goles de visitante. Con un solo punto en tres partidos, llega golpeado y con la obligación de mostrar algo distinto a lo que viene haciendo.
El historial entre Lituania y Liechtenstein
El dominio de Lituania en este cruce es amplio: de los siete antecedentes se quedó con cinco, Liechtenstein ganó apenas uno y hubo un empate. La diferencia de gol también lo refleja, con 10 tantos a favor de Lituania contra 3 del rival. Además, el antecedente más reciente es justamente el de esta misma Liga de Naciones, cuando Lituania se impuso 2-0 como visitante en septiembre.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA Nations League
|10/09/2013
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/10/2012
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2011
|Lituania vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/06/2011
|Liechtenstein vs. Lituania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/04/1997
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/10/1996
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Gibraltar vs. Malta — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Lituania suma 4 puntos en el torneo.
- Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.