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Azerbaiyán vs. Liechtenstein en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Azerbaiyán y Liechtenstein se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Azerbaijan vs. Liechtenstein, Liga de Naciones
Azerbaijan vs. Liechtenstein, Liga de Naciones

Azerbaiyán es local ante Liechtenstein este jueves 1 de octubre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.

Azerbaiyán llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Liechtenstein tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Azerbaiyán viene de empatar 1-1 como visitante ante Lituania. El equipo ocupa el puesto 32 con 1 punto.

Liechtenstein perdió 0-2 como local ante Lituania en la fecha anterior. Liechtenstein está 47° en la tabla con 0 puntos.

El historial entre Azerbaiyán y Liechtenstein

Azerbaiyán y Liechtenstein se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Azerbaiyán, 1 de Liechtenstein y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
06/02/2013 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 1-0 Friendlies
10/10/2009 Liechtenstein vs. Azerbaiyán 0-2 UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 0-0 UEFA World Cup Qualifiers
05/06/1999 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 4-0 UEFA European Championship Qualifiers
14/10/1998 Liechtenstein vs. Azerbaiyán 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6
2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6
3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6
4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6
6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6
7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6
11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4
12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4
13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4
14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4
16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4
18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3
21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3
22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3
25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3
29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3
30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2
31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2
32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1
35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1
40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1
42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1
43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1
44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0
49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0
50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0
52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0
54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Azerbaiyán y Liechtenstein se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Azerbaiyán suma 1 punto en el torneo.
  • Liechtenstein suma 0 puntos en el torneo.
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