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Alineaciones de Racing de Santander y Espanyol por la LaLiga: formaciones probables

Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Santander vs. Espanyol, LaLiga
Santander vs. Espanyol, LaLiga

Racing de Santander recibe a Espanyol este sábado 24 de octubre desde las 08:15 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la LaLiga. Racing de Santander viene de caer 0-2 ante Osasuna y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Espanyol viene de caer 0-1 ante Atlético de Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Racing de Santander y Espanyol

Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramón Parra, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Iván Martín, Sergio Canales, Matteo Prati, Andrés Martín, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente. DT: José Alberto López.

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Espanyol (5-4-1): Ángel Fortuño, Omar El Hilali, Clemens Riedel, Vanja Drkušić, Leandro Cabrera, Roger Hinojo, Javier Hernández, Edu Expósito, Pol Lozano, Bryan Zaragoza, Roberto Fernández. DT: Manolo González.

Bajas y ausentes de Racing de Santander y Espanyol

Racing de Santander:

  • Pedro Felipe (lesión en el muslo)
  • Manu Hernando (ausencia)
  • Simon Eriksson (lesión de hombro)

Espanyol:

  • Kike (lesión isquiotibial)
  • Jofre Carreras (lesión en la ingle)

La previa de Racing de Santander y Espanyol: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 08:15 (hora de México)
  • Historial: 36 cruces — Racing de Santander ganó 10, Espanyol ganó 14 y empataron 12
  • Último antecedente: 10/02/2024: Racing de Santander 2-0 Espanyol
  • Próximo partido de Racing de Santander: vs. Real Madrid, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de Espanyol: vs. Villarreal, viernes 30 de octubre
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