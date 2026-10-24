Alineaciones de Racing de Santander y Espanyol por la LaLiga: formaciones probables

Racing de Santander recibe a Espanyol este sábado 24 de octubre desde las 08:15 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la LaLiga. Racing de Santander viene de caer 0-2 ante Osasuna y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Espanyol viene de caer 0-1 ante Atlético de Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Racing de Santander y Espanyol
Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramón Parra, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Iván Martín, Sergio Canales, Matteo Prati, Andrés Martín, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente. DT: José Alberto López.
Espanyol (5-4-1): Ángel Fortuño, Omar El Hilali, Clemens Riedel, Vanja Drkušić, Leandro Cabrera, Roger Hinojo, Javier Hernández, Edu Expósito, Pol Lozano, Bryan Zaragoza, Roberto Fernández. DT: Manolo González.
Bajas y ausentes de Racing de Santander y Espanyol
Racing de Santander:
- Pedro Felipe (lesión en el muslo)
- Manu Hernando (ausencia)
- Simon Eriksson (lesión de hombro)
Espanyol:
- Kike (lesión isquiotibial)
- Jofre Carreras (lesión en la ingle)
La previa de Racing de Santander y Espanyol: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 08:15 (hora de México)
- Historial: 36 cruces — Racing de Santander ganó 10, Espanyol ganó 14 y empataron 12
- Último antecedente: 10/02/2024: Racing de Santander 2-0 Espanyol
- Próximo partido de Racing de Santander: vs. Real Madrid, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Espanyol: vs. Villarreal, viernes 30 de octubre