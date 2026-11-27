Levante y Racing de Santander se enfrentan este viernes 27 de noviembre en el Estadio Ciutat de Valencia por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Levante recibe a Racing de Santander este viernes 27 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. Levante viene de empatar 1-1 con Elche y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Racing de Santander viene de ganarle 3-2 a Real Sociedad y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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