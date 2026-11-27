Levante recibe a Racing de Santander este viernes 27 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. El Racing llega como la sorpresa del momento y Levante necesita cortar una racha de tres partidos sin ganar para no perderle pisada a la zona media.
No hay título en juego ni descenso directo acechando todavía, pero sí la chance de meterse en la pelea por puestos más altos antes de que la tabla se achique.
La actualidad de ambos equipos
El Levante viene de empatar sin goles ante Celta y luego igualar 1-1 con Elche, después de caer ante el Atlético de Madrid. Son tres fechas sin conocer la victoria y la racha empieza a pesar en el vestuario, aunque la diferencia de puntos con la mitad de la tabla todavía es corta y un triunfo local lo acomodaría rápido.
El Racing de Santander llega con otro envión. Viene de ganarle 3-2 a la Real Sociedad después de haber superado al Málaga como visitante, resultados que lo metieron en zona de pelea alta pese a la dura caída 0-3 ante Real Madrid. Con 17 puntos y el séptimo puesto, el equipo cántabro quiere estirar la buena racha lejos de casa.
El historial entre Levante y Racing de Santander
El historial entre ambos está muy parejo: de 18 enfrentamientos, el Levante ganó 6, el Racing 5 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del local de turno en la mayoría de los cruces. En los últimos encuentros no hay un dominador claro, con triunfos repartidos y empates que confirman la paridad histórica entre los dos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/04/2025
|Levante vs. Racing de Santander
|3-1
|Segunda División
|13/10/2024
|Racing de Santander vs. Levante
|1-0
|Segunda División
|20/04/2024
|Racing de Santander vs. Levante
|0-0
|Segunda División
|20/11/2023
|Levante vs. Racing de Santander
|2-4
|Segunda División
|25/03/2023
|Racing de Santander vs. Levante
|0-1
|Segunda División
|09/10/2022
|Levante vs. Racing de Santander
|0-1
|Segunda División
|04/02/2012
|Levante vs. Racing de Santander
|1-1
|Primera División
|11/09/2011
|Racing de Santander vs. Levante
|0-0
|Primera División
|10/04/2011
|Racing de Santander vs. Levante
|1-1
|Primera División
|21/11/2010
|Levante vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Betis vs. Rayo Vallecano — sábado 28 de noviembre, 07:00 hs
- Málaga vs. Athletic Bilbao — sábado 28 de noviembre, 09:15 hs
- Elche vs. Atlético de Madrid — sábado 28 de noviembre, 11:30 hs
- Real Madrid vs. Alavés — sábado 28 de noviembre, 14:00 hs
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 07:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 09:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 11:30 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 14:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Levante y Racing de Santander se enfrentan este viernes 27 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Levante suma 12 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 17 puntos en el torneo.