La reacción de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial

Esto fue lo que dijo el DT de Argentina luego de caer en la final ante España.

Este domingo Argentina dejó el sobrenombre de “Campeones del Mundo”, por lo menos los actuales, ya que España los venció en la final. Lionel Scaloni perdió su segundo Mundial liderando a la Albiceleste, por lo que inmediatamente dirigió unas palabras en el instante en el que terminó el encuentro y lo mencionó de manera ecuánime.

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“Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo”, fueron sus primeras palabras después de que terminara el partido en DSports. Lionel Scaloni

¿Se va Scaloni de la Selección Argentina?

Sin embargo, cuando fue a la conferencia de prensa las cosas cambiaron, ya que habló de la posibilidad de no continuar en el equipo, mencionando que aunque le han tendido la mano, la realidad es que no está seguro de mantenerse, aunque estaría tomándose un tiempo después de esto para poder analizar y tomar la mejor decisión.

“La verdad que no hablé con Leo, con respecto a mí voy a hablar con el presidente, más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo, la verdad que siento la necesidad también de no sé si podré hacer algo tan grande como esto y a lo mejor tendremos que hablarlo”, apuntó. Lionel Scaloni

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SCALONI, COMPLETAMENTE ROTO Y SIN PODER DEJAR DE LLORAR 💔



La rueda de prensa que va a emocionar a toda Argentina#DAZNMundial pic.twitter.com/gAh8fmKPUw — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2026

Scaloni salió llorando

Finalmente, se llenó de lágrimas al término de la conferencia, ya dando agradecimiento al trabajo y a todo lo que hicieron para que pudieran llegar de nueva cuenta a una final de la Copa del Mundo, aunque se tuvo que retirar, porque las palabras ya no le dieron al enfrentarse a la realidad que estaban pasando.

“Este lugar es maravilloso, un lugar soñado que en mi vida pensé estar en ese lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelve a formar y me duele en el alma, lo siento”, concluyó. Lionel Scaloni

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En síntesis