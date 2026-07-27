El director técnico de la Albiceleste rompió el silencio tras la definición perdida del certamen internacional ante España.

La definición de la Copa del Mundo 2026 dejó una sensación de tristeza en toda la Selección Argentina y sus aficionados. Tras no poder alcanzar la gloria como en Qatar 2022, el conjunto al mando de Lionel Scaloni no pudo repetir la hazaña y se quedó a las puestas de la cuarta estrella.

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En las últimas horas, el propio director técnico de la Albiceleste realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram y la habló a todos los argentinos en esta ocasión, diferente a aquella conquista en el Lusail Stadium hace casi cuatro años.

Muy emocionado, tal cual se mostró en la conferencia de prensa posterior a la derrota donde la tuvo que cortar porque no pudo seguir, el estratega le habló con el corazón en la mano a los aficionados de la Albiceleste y del camino recorrido.

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En medio de todo este comunicado, la propia continuidad del entrenador está en el aire para 2027 tras sus declaraciones en Zona Mixta tras el partido. Además, el otro interrogante es la continuidad de ni más ni menos de Lionel Messi en el seleccionado argentino.

El comunicado de Lionel Scaloni tras perder la Final del Mundial 2026

“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad,los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar.

Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida.

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Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa.

El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo.

Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores , al personal de AFA , aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido.

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Lionel Scaloni

Pd: Quien tiene un amigo argentino,tiene un tesoro“

¿Cómo está siendo el ciclo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, el ciclo de Scaloni en Argentina es probbablemente el mejor de su historia más allá de los 4 títulos conquistados con el Mundial 2022 como cúspide del ciclo. En total, son 104 encuentros dirigidos hasta ahora, cosechando 80 victorias, 14 empates y 10 derrotas.

En síntesis