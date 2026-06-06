Las alarmas en la Selección Argentina se han encendido en los últimos días, y con más profundidad desde hace instantes. Aunque ya se sabía que el estado físico de varias figuras era delicada, Lionel Scaloni adelantó que la situación de los lesionados es peor de lo pensado. El DT tuvo palabras de intranquilidad en la rueda de prensa de esta noche.

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Tras el triunfo por 2-0 ante Honduras en el amistoso de sábado en Texas, el entrenador de la escuadra albiceleste fue interpelado por una actualización sobre los ‘tocados’. Argentina cuenta hoy con 7 jugadores “en duda” para el debut en el Mundial 2026, dentro de los cuales algunos podrían perderse todavía más partidos que el primero.

En la mañana del sábado, la Asociación del Futbol Argentino había anunciado la baja de Leonardo Balerdi, defensa del Olympique Marsella, por un desgarro en el sóleo. Sin embargo, Lionel Scaloni confesó con sinceridad que podrían tener que cambiar a más de un futbolista de la lista final, y no solo al mencionado Balerdi, que tendrá reemplazo.

Scaloni, en un mar de dudas con la enfermería [Foto: Getty]

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“Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien por ciento con muchos jugadores, capaz la decisión no pasa solo por cambiar un central”, disparó el entrenador de Argentina. La sentencia del estratega produjo rostros de asombro en los periodistas de la sala, ante la poca información filtrada en torno al futuro de los demás jugadores lesionados.

“Vamos a esperar y sacar conclusiones con lo que el equipo necesite. La desgracia del Balerdi hace que tengamos que replantearnos situaciones con otros compañeros. Si nos apresuramos puede ser una decisión errada. No vamos a tomar una medida hasta el partido del martes y ver cómo están los demás chicos“, aseguró Lionel Scaloni. El martes, Argentina se medirá ante Islandia en su último amistoso previo al Mundial 2026.

Los 7 jugadores ‘tocados’ en la enfermería de Argentina:

Estos son los futbolistas de la ‘Scaloneta’ que llegan al límite al Mundial 2026, y que Lionel Scaloni podría quitar de la lista según cómo respondan esta semana:

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