Con Messi como bandera, te contamos qué le espera a la 'Albiceleste' en esta Copa del Mundo.

Como sucede en cada edición del torneo más prestigioso de selecciones, esta vez todos querrán derrocar a Argentina, vigente campeón de la Copa del Mundo de la FIFA. La escuadra sudamericana llega al certamen con la cabeza en alta por tocarle defender la corona. A continuación, conoce el camino que le espera en el próximo Mundial 2026.

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¿Cómo se clasificó Argentina al Mundial 2026?

La Selección Argentina obtuvo su boleto a este certamen por haber finalizado en el 1° puesto de las Eliminatorias CONMEBOL. En la campaña de calificación, la ‘Albiceleste’ cosechó 38 puntos en dieciocho juegos, producto de doce victorias, dos empates y cuatro derrotas. Ecuador y Colombia completaron el podio con 29 y 28 unidades respectivamente.

¿Cuál es el grupo de Argentina en el Mundial 2026 y cuáles son sus rivales?

La Selección Argentina integra el Grupo J en esta próxima Copa del Mundo. Los otros tres equipos con los que comparte zona serán Austria (Europa), Argelia (África) y Jordania (Asia). Sin dudas, el conjunto de Lionel Scaloni es el favorito a quedar líder, pero tras lo sucedido en la edición pasada ante Arabia, no querrán sorpresas.

Messi encabeza el sueño mundialista [Foto: Getty Images]

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¿Cuándo y contra quién debuta Argentina en el Mundial 2026?

La Selección Argentina hará su estreno en esta competencia el martes 16 de junio, en el Estadio Kansas City, en Estados Unidos. Allí, su primer rival en el Grupo J será Argelia. El partido de presentación de ambas escuadras se celebrará a partir de las 19.00 horas del Centro de México (20.00 hora local y 22.00 hora ARG).

¿Cuál es el fixture de Argentina en el Mundial 2026?

La Selección Argentina, con Lionel Messi como bandera, tendrá el siguiente calendario de partidos en su camino en la fase de grupos:

Argentina vs. Argelia – martes 16/6 a las 19.00 hora CDMX, en Kansas City.

– martes 16/6 a las 19.00 hora CDMX, en Kansas City. Argentina vs. Austria – lunes 22/6 a las 11.00 hora CDMX, en Dallas.

– lunes 22/6 a las 11.00 hora CDMX, en Dallas. Argentina vs. Jordania – sábado 27/6 a las 20.00 hora CDMX, en Dallas.