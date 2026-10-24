Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Atlético de Madrid recibe a Deportivo La Coruña este sábado 24 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
Atlético de Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Deportivo La Coruña tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Atlético de Madrid ganó 1-0 como visitante ante Espanyol en la fecha anterior. Atlético de Madrid está 2° en la tabla con 22 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Alavés.
En su último compromiso, Deportivo La Coruña empató 1-1 como local ante Levante. El conjunto marcha 9° con 11 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Real Sociedad.
El historial entre Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña
Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 4 triunfos de Atlético de Madrid y 1 empate.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/01/2026
|Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid
|0-1
|2025/2026
|01/04/2018
|Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña
|1-0
|2017/2018
|04/11/2017
|Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid
|0-1
|2017/2018
|02/03/2017
|Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid
|1-1
|2016/2017
|25/09/2016
|Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña
|1-0
|2016/2017
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 06:00 hs
- Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 08:15 hs
- Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 10:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 07:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 09:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 11:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 14:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Atlético de Madrid suma 22 puntos tras vencer a Espanyol, Alavés y Real Madrid.
- Deportivo La Coruña suma 11 puntos en el torneo.