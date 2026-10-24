Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Atlético de Madrid recibe a Deportivo La Coruña este sábado 24 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

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Atlético de Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Deportivo La Coruña tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Atlético de Madrid ganó 1-0 como visitante ante Espanyol en la fecha anterior. Atlético de Madrid está 2° en la tabla con 22 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Alavés.

En su último compromiso, Deportivo La Coruña empató 1-1 como local ante Levante. El conjunto marcha 9° con 11 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Real Sociedad.

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El historial entre Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña

Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 4 triunfos de Atlético de Madrid y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/01/2026 Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid 0-1 2025/2026 01/04/2018 Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña 1-0 2017/2018 04/11/2017 Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid 0-1 2017/2018 02/03/2017 Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid 1-1 2016/2017 25/09/2016 Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña 1-0 2016/2017

Horario del partido

México: 13:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 06:00 hs

Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 08:15 hs

Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 10:30 hs

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 07:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 09:15 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 11:30 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 14:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis