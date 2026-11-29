Este domingo 29 de noviembre continúa la actividad de la Jornada 14 de LaLiga 2026-2027. Tras más de ocho años sin verse las caras en la máxima categoría del futbol español, Deportivo La Coruña recibe al Barcelona a partir de las 09:15 horas (tiempo del centro de México) en Riazor.
Deportivo La Coruña marcha 12° en la tabla general con 15 puntos tras registrar tres victorias, seis empates y cuatro derrotas. El conjunto gallego dirigido por Antonio Hidalgo llega tras caer 3-1 frente al Deportivo Alavés en la fecha pasada y buscará hacerse fuerte en casa ante el líder del campeonato.
Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick lidera LaLiga en solitario con 36 unidades luego de sumar doce triunfos y solo un descalabro en el torneo. Los Blaugranas vienen de imponerse 3-2 al Villarreal y recuperan a Lamine Yamal tras superar unas molestias en el tobillo.
La probable alineación de Deportivo La Coruña
- Leo Román
- Adrià Altimira
- Miguel Loureiro
- José María Giménez
- Giacomo Quagliata
- Mario Soriano
- Lorenzo Amatucci
- Marc Casadó
- Yeremay Hernández
- Bil Nsongo
- Pierre-Emerick Aubameyang
La probable alineación de Barcelona
- Joan García
- Eric García
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- João Cancelo
- Frenkie de Jong
- Dani Olmo
- Pedri
- Lamine Yamal
- Raphinha
- Anthony Gordon