Barcelona visita Riazor para enfrentarse al Deportivo La Coruña. Los titulares de ambos equipos para el partido de este domingo.

Este domingo 29 de noviembre continúa la actividad de la Jornada 14 de LaLiga 2026-2027. Tras más de ocho años sin verse las caras en la máxima categoría del futbol español, Deportivo La Coruña recibe al Barcelona a partir de las 09:15 horas (tiempo del centro de México) en Riazor.

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Deportivo La Coruña marcha 12° en la tabla general con 15 puntos tras registrar tres victorias, seis empates y cuatro derrotas. El conjunto gallego dirigido por Antonio Hidalgo llega tras caer 3-1 frente al Deportivo Alavés en la fecha pasada y buscará hacerse fuerte en casa ante el líder del campeonato.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick lidera LaLiga en solitario con 36 unidades luego de sumar doce triunfos y solo un descalabro en el torneo. Los Blaugranas vienen de imponerse 3-2 al Villarreal y recuperan a Lamine Yamal tras superar unas molestias en el tobillo.

La probable alineación de Deportivo La Coruña

Leo Román

Adrià Altimira

Miguel Loureiro

José María Giménez

Giacomo Quagliata

Mario Soriano

Lorenzo Amatucci

Marc Casadó

Yeremay Hernández

Bil Nsongo

Pierre-Emerick Aubameyang

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La probable alineación de Barcelona