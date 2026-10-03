Azerbaiyán vs. Lituania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

A menos de diez días de haberse cruzado por la fase de grupos, Azerbaiyán y Lituania se vuelven a ver las caras este domingo 4 de octubre, otra vez con la Liga de Naciones de por medio.
Ninguno de los dos pudo ganar en lo que va del certamen y la revancha llega rápido: Lituania quiere confirmar que es superior y Azerbaiyán necesita cortar la racha de empates para no quedar relegado en el grupo.
Horario del partido
- México: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Azerbaiyán todavía no conoce la victoria en esta Liga de Naciones. Empató 0-0 con Liechtenstein en su presentación más reciente y antes había igualado 1-1 como visitante justamente ante Lituania, el mismo rival que ahora recibe. Con dos puntos en dos partidos, el equipo local necesita un triunfo para no perder pisada en la tabla.
Lituania llega con otro envión. Viene del empate 1-1 como local frente a Azerbaiyán, pero antes de eso había goleado 2-0 de visitante a Liechtenstein. Con cuatro puntos en dos presentaciones, el equipo está mejor posicionado que su rival de turno y buscará sacar ventaja de ese envión antes de que termine la jornada.
El historial entre Azerbaiyán y Lituania
El historial entre ambos está parejo: de cuatro enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo dos empates, con tres goles convertidos por cada lado. El antecedente más próximo es justamente el 1-1 de hace unos días, cuando Lituania hizo de local. Antes de eso, el empate sin goles de 2019 y los triunfos de 2008 y 1998 completan una serie que nunca tuvo una diferencia grande en el marcador.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Lituania vs. Azerbaiyán
|1-1
|UEFA Nations League
|25/03/2019
|Azerbaiyán vs. Lituania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2008
|Lituania vs. Azerbaiyán
|1-0
|Friendlies
|25/06/1998
|Azerbaiyán vs. Lituania
|2-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Azerbaiyán y Lituania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Azerbaiyán suma 2 puntos en el torneo.
- Lituania suma 4 puntos en el torneo.