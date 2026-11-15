Bélgica vs. Italia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Bélgica e Italia se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bélgica recibe a Italia este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

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Bélgica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Italia tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Bélgica ganó 2-1 como visitante ante Turquía en la fecha anterior. Bélgica está 18° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Francia.

En su último compromiso, Italia ganó 3-1 como local ante Francia. El conjunto marcha 13° con 10 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Turquía.

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El historial entre Bélgica e Italia

Bélgica e Italia se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 4 triunfos de Bélgica, 7 de Italia y 5 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Italia vs. Bélgica 0-2 UEFA Nations League 14/11/2024 Bélgica vs. Italia 0-1 UEFA Nations League 10/10/2024 Italia vs. Bélgica 2-2 UEFA Nations League 10/10/2021 Italia vs. Bélgica 2-1 UEFA Nations League 02/07/2021 Bélgica vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 13/06/2016 Bélgica vs. Italia 0-2 UEFA European Championship 13/11/2015 Bélgica vs. Italia 3-1 Friendlies 30/05/2008 Italia vs. Bélgica 3-1 Friendlies 14/06/2000 Italia vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 12/11/1999 Italia vs. Bélgica 1-3 Friendlies

Horario del partido

México: 13:45 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX

Fubo, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs

Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

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En síntesis