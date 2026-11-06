La Selección de Bélgica juega en esta Fecha FIFA contra Turquía e Italia por la UEFA Nations League. Hugo Cuypers está en la convocatoria.

Después de este fin de semana comienza una nueva Fecha FIFA en la que todos los seleccionados jugarán diferentes partidos. Sin embargo, el próximo sábado 14 de noviembre Rayados también tendrá un juego ante Querétaro que quedó pendiente.

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Este partido se aplazó en su momento porque Monterrey llegó a la final de la Leagues Cup y se decidió jugarlo en plena Fecha FIFA. La mala noticia que recibió Matías Almeyda de cara a ese encuentro es que no podrá contar con Hugo Cuypers, el goleador belga.

Hugo Cuypers fue convocado por la Selección de Bélgica para esta Fecha FIFA, en la cual los Diablos Rojos se enfrentan con Turquía y con Italia por la UEFA Nations League. Esta es la primera vez que el delantero es convocado por su combinado nacional, por lo que es una gran noticia para el futbolista de Rayados.

No obstante, Matías Almeyda se las tendrá que arreglar sin Hugo Cuypers para el juego del 14 de noviembre contra Querétaro. El belga fue titular en 11 de los 13 partidos que disputó con el conjunto regiomontano en la Liga MX y viene de anotar un doblete contra Xolos en el empate 3-3.

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Hugo Cuypers viene de convertir un doblete ante Xolos (Getty Images)

Hugo Cuypers ha sido uno de los futbolistas que más se viene destacando en Rayados al haber convertido 9 goles en los 19 encuentros que afrontó con Monterrey en la temporada. Por lo pronto el belga estará presente en el juego clave de este sábado contra Toluca.

La fecha de los partidos de Bélgica

Una vez concluido el encuentro ante el conjunto escarlata, Hugo Cuypers viajará para representar a Bélgica por primera vez en su carrera profesional. El primer partido de los Diablos Rojos es el jueves 12 de este mes ante Turquía y el segundo el domingo 15 frente a Italia.

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La convocatoria de Bélgica

En síntesis