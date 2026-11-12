Turquía vs. Bélgica: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turquía recibe a Bélgica este jueves 12 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Turquía llega a esta fecha con el invicto ya perdido hace rato y sin margen para seguir regalando puntos. Bélgica, en cambio, se presenta como el rival que ya le ganó hace apenas un mes y quiere repetir la dosis.

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Más allá de la tabla, es la revancha de un cruce reciente y una buena oportunidad para que Bélgica confirme que esa visita a Turquía no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

Turquía no levanta cabeza en esta Liga de Naciones. Viene de caer 1-3 ante Italia y antes había perdido justamente con este mismo rival, además de un traspié de local frente a los italianos. Son cuatro partidos sin sumar y el funcionamiento no termina de aparecer, algo que se nota también en la posición que ocupa en la tabla general.

Bélgica tampoco atraviesa su mejor momento, aunque los números son otros. Cayó con claridad frente a Francia en su último compromiso y antes había sufrido otra derrota local contra los mismos franceses. En el medio quedó ese triunfo 3-0 sobre Turquía, el único resultado positivo de su racha reciente y que ahora intentará repetir en condición de visitante.

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El historial entre Turquía y Bélgica

El historial entre ambos está parejo, con ligera ventaja para los belgas: de diez enfrentamientos, ganaron cuatro, Turquía se quedó con tres y hubo tres empates. En goles también manda Bélgica, con 19 contra 15 de los turcos.

El antecedente más fresco es justamente el 3-0 que Bélgica le endosó a Turquía hace apenas unas semanas, un resultado que marca el presente del cruce más que cualquier otro dato del pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Bélgica vs. Turquía 3-0 UEFA Nations League 03/06/2011 Bélgica vs. Turquía 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Turquía vs. Bélgica 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/2009 Bélgica vs. Turquía 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Turquía vs. Bélgica 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/05/2006 Bélgica vs. Turquía 3-3 Friendlies 28/04/2004 Bélgica vs. Turquía 2-3 Friendlies 19/06/2000 Turquía vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 30/04/1997 Turquía vs. Bélgica 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Bélgica vs. Turquía 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

México: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis