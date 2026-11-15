Bielorrusia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bielorrusia recibe a Albania este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bielorrusia llega invicta en sus últimos compromisos y con la idea de meterle presión a un rival que la supera claramente en la tabla. Albania no necesita grandes arreglos: le alcanza con sostener el nivel que viene mostrando para seguir firme en la pelea del grupo.

Publicidad

El sexto puesto de Albania contra el catorce de Bielorrusia marca una diferencia que el partido tendrá que confirmar o desmentir sobre el campo.

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia llega con tres triunfos seguidos, el último de visitante ante San Marino por 2-0, y antes había goleado 4-0 también como local frente al mismo rival. Son resultados que le dieron aire en la tabla, aunque todavía necesita medirse con equipos de mayor jerarquía para confirmar si el envión es real.

Albania, por su parte, no pierde hace dos fechas y viene de ganarle 2-0 a Finlandia como local, resultado que sostiene desde el sexto lugar con 12 puntos en cinco partidos. El equipo encontró regularidad después de la derrota ante los propios finlandeses en octubre y ahora busca seguir prendido a los puestos de arriba del grupo.

Publicidad

El historial entre Bielorrusia y Albania

El historial entre ambos tiene a Albania como clara dominadora: de ocho enfrentamientos se quedó con cuatro, Bielorrusia ganó dos y hubo dos empates, con una diferencia de gol ajustada a favor del equipo albanés. El antecedente más reciente, de septiembre de este año, también terminó con triunfo albanés por 2-0, lo que confirma una tendencia que se repite en los últimos cruces entre las dos selecciones.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Albania vs. Bielorrusia 2-0 UEFA Nations League 18/11/2020 Albania vs. Bielorrusia 3-2 UEFA Nations League 04/09/2020 Bielorrusia vs. Albania 0-2 UEFA Nations League 15/11/2013 Bielorrusia vs. Albania 0-0 Friendlies 26/03/2011 Albania vs. Bielorrusia 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 12/10/2010 Bielorrusia vs. Albania 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/2007 Albania vs. Bielorrusia 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 02/09/2006 Bielorrusia vs. Albania 2-2 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

México: 11:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs

Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Publicidad

En síntesis