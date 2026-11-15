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Liga de Naciones

Bielorrusia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belarus vs. Albania, Liga de Naciones
Belarus vs. Albania, Liga de Naciones

Bielorrusia recibe a Albania este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bielorrusia llega invicta en sus últimos compromisos y con la idea de meterle presión a un rival que la supera claramente en la tabla. Albania no necesita grandes arreglos: le alcanza con sostener el nivel que viene mostrando para seguir firme en la pelea del grupo.

El sexto puesto de Albania contra el catorce de Bielorrusia marca una diferencia que el partido tendrá que confirmar o desmentir sobre el campo.

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La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia llega con tres triunfos seguidos, el último de visitante ante San Marino por 2-0, y antes había goleado 4-0 también como local frente al mismo rival. Son resultados que le dieron aire en la tabla, aunque todavía necesita medirse con equipos de mayor jerarquía para confirmar si el envión es real.

Albania, por su parte, no pierde hace dos fechas y viene de ganarle 2-0 a Finlandia como local, resultado que sostiene desde el sexto lugar con 12 puntos en cinco partidos. El equipo encontró regularidad después de la derrota ante los propios finlandeses en octubre y ahora busca seguir prendido a los puestos de arriba del grupo.

El historial entre Bielorrusia y Albania

El historial entre ambos tiene a Albania como clara dominadora: de ocho enfrentamientos se quedó con cuatro, Bielorrusia ganó dos y hubo dos empates, con una diferencia de gol ajustada a favor del equipo albanés. El antecedente más reciente, de septiembre de este año, también terminó con triunfo albanés por 2-0, lo que confirma una tendencia que se repite en los últimos cruces entre las dos selecciones.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Albania vs. Bielorrusia2-0UEFA Nations League
18/11/2020Albania vs. Bielorrusia3-2UEFA Nations League
04/09/2020Bielorrusia vs. Albania0-2UEFA Nations League
15/11/2013Bielorrusia vs. Albania0-0Friendlies
26/03/2011Albania vs. Bielorrusia1-0UEFA European Championship Qualifiers
12/10/2010Bielorrusia vs. Albania2-0UEFA European Championship Qualifiers
17/11/2007Albania vs. Bielorrusia2-4UEFA European Championship Qualifiers
02/09/2006Bielorrusia vs. Albania2-2UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Bielorrusia suma 10 puntos tras vencer a San Marino, Finlandia y San Marino.
  • Albania suma 12 puntos en el torneo.
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