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Liga de Naciones

Albania vs. San Marino en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania vs. San Marino, Liga de Naciones
Albania vs. San Marino, Liga de Naciones

Albania recibe el golpe de la derrota ante Finlandia y busca reencauzarse el martes 6 de octubre, cuando enfrente a un San Marino que no conoce la victoria en el torneo.

Se juega la cuarta fecha de la Liga de Naciones y aunque la clasificación ya está casi definida para ambos lados, el partido sirve para que Albania corte la mala racha y San Marino intente evitar otra goleada.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Albania venía de ganarle justamente a este rival y también a Bielorrusia, pero el premio se esfumó con la caída 1-2 de visitante ante Finlandia. El equipo quedó en la mitad de la tabla con 6 puntos en tres presentaciones y necesita una respuesta rápida antes de que el objetivo de meterse entre los mejores se complique.

San Marino no encuentra la forma de competir. Cayó 0-4 ante Bielorrusia, 0-3 ante la propia Albania y 0-7 frente a Finlandia, una seguidilla que lo dejó sin puntos y último entre los 54 equipos de la categoría. Los números hablan de una diferencia de gol que ya pesa demasiado.

El historial entre Albania y San Marino

El historial es absolutamente favorable para Albania: de cinco enfrentamientos ganó los cinco, con 16 goles a favor y ninguno en contra. El más reciente fue hace apenas unos días, el 29 de septiembre, cuando San Marino cayó 0-3 de local. Antes hubo goleadas como el 5-0 de 2021 o el 0-3 de 2014, siempre con el mismo resultado final.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026San Marino vs. Albania0-3UEFA Nations League
08/09/2021Albania vs. San Marino5-0UEFA World Cup Qualifiers
31/03/2021San Marino vs. Albania0-2UEFA World Cup Qualifiers
08/06/2014San Marino vs. Albania0-3Friendlies
15/08/2006San Marino vs. Albania0-3Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Albania suma 6 puntos en el torneo.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
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