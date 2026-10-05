Albania vs. San Marino en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Albania recibe el golpe de la derrota ante Finlandia y busca reencauzarse el martes 6 de octubre, cuando enfrente a un San Marino que no conoce la victoria en el torneo.
Se juega la cuarta fecha de la Liga de Naciones y aunque la clasificación ya está casi definida para ambos lados, el partido sirve para que Albania corte la mala racha y San Marino intente evitar otra goleada.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Albania venía de ganarle justamente a este rival y también a Bielorrusia, pero el premio se esfumó con la caída 1-2 de visitante ante Finlandia. El equipo quedó en la mitad de la tabla con 6 puntos en tres presentaciones y necesita una respuesta rápida antes de que el objetivo de meterse entre los mejores se complique.
San Marino no encuentra la forma de competir. Cayó 0-4 ante Bielorrusia, 0-3 ante la propia Albania y 0-7 frente a Finlandia, una seguidilla que lo dejó sin puntos y último entre los 54 equipos de la categoría. Los números hablan de una diferencia de gol que ya pesa demasiado.
El historial entre Albania y San Marino
El historial es absolutamente favorable para Albania: de cinco enfrentamientos ganó los cinco, con 16 goles a favor y ninguno en contra. El más reciente fue hace apenas unos días, el 29 de septiembre, cuando San Marino cayó 0-3 de local. Antes hubo goleadas como el 5-0 de 2021 o el 0-3 de 2014, siempre con el mismo resultado final.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|San Marino vs. Albania
|0-3
|UEFA Nations League
|08/09/2021
|Albania vs. San Marino
|5-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/03/2021
|San Marino vs. Albania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/06/2014
|San Marino vs. Albania
|0-3
|Friendlies
|15/08/2006
|San Marino vs. Albania
|0-3
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Albania suma 6 puntos en el torneo.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.