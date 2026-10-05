Albania vs. San Marino en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania recibe el golpe de la derrota ante Finlandia y busca reencauzarse el martes 6 de octubre, cuando enfrente a un San Marino que no conoce la victoria en el torneo.

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Se juega la cuarta fecha de la Liga de Naciones y aunque la clasificación ya está casi definida para ambos lados, el partido sirve para que Albania corte la mala racha y San Marino intente evitar otra goleada.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Albania venía de ganarle justamente a este rival y también a Bielorrusia, pero el premio se esfumó con la caída 1-2 de visitante ante Finlandia. El equipo quedó en la mitad de la tabla con 6 puntos en tres presentaciones y necesita una respuesta rápida antes de que el objetivo de meterse entre los mejores se complique.

San Marino no encuentra la forma de competir. Cayó 0-4 ante Bielorrusia, 0-3 ante la propia Albania y 0-7 frente a Finlandia, una seguidilla que lo dejó sin puntos y último entre los 54 equipos de la categoría. Los números hablan de una diferencia de gol que ya pesa demasiado.

El historial entre Albania y San Marino

El historial es absolutamente favorable para Albania: de cinco enfrentamientos ganó los cinco, con 16 goles a favor y ninguno en contra. El más reciente fue hace apenas unos días, el 29 de septiembre, cuando San Marino cayó 0-3 de local. Antes hubo goleadas como el 5-0 de 2021 o el 0-3 de 2014, siempre con el mismo resultado final.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 San Marino vs. Albania 0-3 UEFA Nations League 08/09/2021 Albania vs. San Marino 5-0 UEFA World Cup Qualifiers 31/03/2021 San Marino vs. Albania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 08/06/2014 San Marino vs. Albania 0-3 Friendlies 15/08/2006 San Marino vs. Albania 0-3 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis