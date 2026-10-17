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Premier League

Brighton vs. Crystal Palace en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Albion vs. Crystal Palace, Premier League
Albion vs. Crystal Palace, Premier League

Brighton recibe a Crystal Palace este domingo 18 de octubre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton llegó a tres victorias al hilo y ya asoma entre los puestos de arriba de la tabla, algo que nadie imaginaba hace un mes. Crystal Palace, en cambio, todavía busca la regularidad que le permita despegar de la mitad de la tabla.

Para Brighton es la chance de meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos. Crystal Palace necesita un triunfo afuera para no quedar relegado en la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El equipo de la costa sur viene de goleadas y resultados contundentes: 5-0, 3-0 y ahora 2-0 en su visita a Sunderland. Con 13 puntos en seis fechas y el tercer puesto, Brighton atraviesa su mejor arranque en mucho tiempo y llega con la confianza que da no perder desde hace rato.

Crystal Palace no termina de encontrar continuidad. Después de un empate sin goles ante Leeds y una derrota como local frente a Ipswich Town, el equipo reaccionó con un 3-1 ante Nottingham Forest que le permitió respirar. Está 13° con 7 puntos y necesita sostener ese nivel para no quedar relegado.

El historial entre Brighton y Crystal Palace

El historial entre ambos es parejo, aunque con una leve ventaja para Crystal Palace: de 33 partidos, ganó 11, Brighton se quedó con 10 y hubo 12 empates. En goles la diferencia es mínima, 42 contra 41.

Los últimos cruces vienen marcados por la paridad. Hubo triunfos para los dos lados, empates sin goles y algún resultado abultado como el 4-1 que Brighton le endosó en 2024. En el enfrentamiento más reciente, jugado en febrero, Crystal Palace se impuso por 1-0.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/02/2026Brighton vs. Crystal Palace0-1Premier League
09/11/2025Crystal Palace vs. Brighton0-0Premier League
05/04/2025Crystal Palace vs. Brighton2-1Premier League
15/12/2024Brighton vs. Crystal Palace1-3Premier League
03/02/2024Brighton vs. Crystal Palace4-1Premier League
21/12/2023Crystal Palace vs. Brighton1-1Premier League
15/03/2023Brighton vs. Crystal Palace1-0Premier League
11/02/2023Crystal Palace vs. Brighton1-1Premier League
14/01/2022Brighton vs. Crystal Palace1-1Premier League
27/09/2021Crystal Palace vs. Brighton1-1Premier League

Horario del partido

  • México: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 09:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Max.
  • Brighton suma 13 puntos tras vencer a Sunderland, Arsenal y Coventry.
  • Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
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