Celta vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la LaLiga

Celta y Betis se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Betis este domingo 25 de octubre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Betis llega con la chance de meterse entre los puestos de Europa pero acaba de sufrir un golpe duro, y el Celta quiere aprovechar ese traspié para escalar en la tabla.

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Son apenas ocho puntos los que separan a ambos en la clasificación, así que el que gane puede achicar bastante esa diferencia antes de que avance la fecha 10.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega envalentonado después de ganarle 2-1 a Alavés en su cancha, un resultado que cortó la racha de empates que venía arrastrando tras igualar sin goles de visitante ante Elche. Antes de eso había goleado 5-0 a Racing de Santander, así que el equipo muestra un andar parejo en las últimas semanas, sin grandes sobresaltos.

El Betis, en cambio, viene de un cachetazo: perdió 2-5 como local frente a Barcelona, un resultado que corta de golpe el buen momento que había mostrado una fecha antes, cuando había goleado 5-2 a Osasuna. Esa diferencia tan marcada entre un partido y otro deja dudas sobre qué versión del equipo se va a presentar en Balaidos.

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El historial entre Celta y Betis

El historial entre ambos es parejo como pocos: de 54 enfrentamientos, el Celta ganó 19, el Betis 17 y hubo 18 empates, una cifra que habla de lo complicado que resulta sacar ventaja en este cruce. En el goleo también manda el Celta, con 78 tantos contra 66 del Betis.

Los últimos cruces confirman esa paridad: de los últimos diez, cuatro terminaron en empate y los demás se repartieron sin que ningún equipo lograra imponerse con claridad.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 Betis vs. Celta 1-1 Primera División 27/08/2025 Celta vs. Betis 1-1 Primera División 08/02/2025 Celta vs. Betis 3-2 Primera División 10/11/2024 Betis vs. Celta 2-2 Primera División 12/04/2024 Betis vs. Celta 2-1 Primera División 03/01/2024 Celta vs. Betis 2-1 Primera División 04/02/2023 Betis vs. Celta 3-4 Primera División 02/10/2022 Celta vs. Betis 1-0 Primera División 20/03/2022 Celta vs. Betis 0-0 Primera División 02/01/2022 Betis vs. Celta 0-2 Primera División

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Horario del partido

México: 09:15 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 07:00 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 11:30 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 14:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 14:00 hs

En síntesis