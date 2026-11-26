Celta y Bournemouth se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Bournemouth este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita una victoria casi con urgencia para no quedar afuera de la pelea en la Europa League, mientras Bournemouth llega como una de las sorpresas gratas del torneo.

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Con apenas 3 puntos en cuatro fechas, el equipo gallego ya no tiene margen de error si quiere meterse entre los puestos de clasificación directa o repesca. Para Bournemouth, en cambio, se trata de confirmar que su andar en la competencia no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado anímicamente. Viene de caer de local ante Union Saint-Gilloise y antes había perdido también en Balaidos frente a Juventus, con la única alegría de un triunfo como visitante ante Celtic en el medio. La localía ya no le alcanzó para sumar de manera regular y la tabla lo ubica 27° de 36 equipos, un lugar que lo deja muy lejos de los puestos que buscan todos.

Bournemouth, en cambio, atraviesa un presente ideal en Europa. Ganó sus tres últimos compromisos con autoridad, incluyendo un triunfo por 3-0 ante Milan y otro resultado idéntico frente a Sturm Graz, y cerró esa racha con una goleada 3-1 como visitante ante Sparta. Esa seguidilla lo tiene 2° en la tabla general, apenas a un paso de la punta, y lo convierte en uno de los equipos a seguir de cerca en esta edición del torneo.

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Horario del partido

México: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis