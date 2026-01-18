¿Cómo quedó el palmarés de la Copa Africana de Naciones tras el título de Senegal?

Luego de un final de película, Senegal derrotó 1-0 a Marruecos en la definición de la Copa Africana de Naciones 2025. Tras el polémico penal a favor del anfitrión errado por Brahim Díaz, los Leones de la Teranga aprovecharon su oportunidad y marcaron el único gol del partido en el alargue.

Pape Gueye realizó la anotación a los 94 minutos, ya en el primer tiempo del suplementario. Con este torneo, el cuadro tricolor obtuvo su segunda corona en el torneo tras ganarlo por primera vez en 2021. En cambio, los Leones del Atlas llegaron a 50 años sin ganar el torneo, siendo en 1976 la última y única conquista.

El partido quedó marcado por lo sucedido en los minutos finales de los 90 minutos reglamentarios, donde el árbitro Jean-Jacques Ndala Ngambo le otorgó la pena máxima a Marruecos por una pequeña sujeción sobre Díaz que fue considerada como infracción para la indignación de los dirigidos por Pape Thiaw.

Ahora, el cuadro africano llegó a su segunda conquista, alcanzando la línea de Argelia y RD Congo. Sin embargo, aún quedan muy lejos de Egipto, el máximo ganador con 7 conquistas. El podio lo completan Camerún y Ghana, con 5 y 4 trofeos cada uno respectivamente.

Palmarés completo de la Copa Africana de Naciones

7 – Egipto

5 – Camerún

4 – Ghana

3 – Nigeria y Costa de Marfil

2 – Argelia, RD Congo y Senegal

1 – Zambia, Túnez, Sudán, Sudáfrica, Marruecos, Etiopía y Congo

En síntesis

Senegal venció 1-0 a Marruecos en el alargue y se coronó campeón africano por segunda vez.

venció a Marruecos en el alargue y se coronó campeón africano por segunda vez. Pape Gueye anotó el gol de la victoria para los Leones de la Teranga al minuto 94.

anotó el gol de la victoria para los al minuto 94. Egipto se mantiene como el máximo ganador histórico del certamen con siete títulos obtenidos.

