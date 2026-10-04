¿Cristiano Ronaldo volverá a Portugal? DT Jorge Jesus aclara la situación

Cristiano Ronaldo provocó una enorme sacudida entre la afición lusa tras abandonar la concentración de la selección nacional. Luego de las diferencias surgidas con el director técnico Jorge Jesus, que derivaron en su salida del hotel de concentración para viajar a Madrid en su jet privado, comenzaron las especulaciones sobre un posible fin de ciclo para la estrella en el equipo patrio.

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Tras ausentarse del choque ante Dinamarca y consecuentemente del compromiso de este domingo frente a Noruega, Cristiano aterrizó este mismo día previo al partido en Riad, Arabia Saudita, para reincorporarse a la disciplina del Al-Nassr. Por su parte, la escuadra lusa amarró su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026-27 sobre el terreno de juego.

La victoria 2-1 frente a Noruega, con anotación de Gonçalo Ramos, competidor directo por la posición de centro delantero con Cristiano, respaldó la apuesta del estratega Jorge Jesus al otorgarle la titularidad al atacante del Milan. Pese a que la relación lucía desgastada e incluso surgieron versiones sobre un presunto partido de despedida, la postura institucional tomó un matiz conciliador.

Jorge Jesus envía mensaje a Cristiano Ronaldo

Al término del cotejo, Jorge Jesus ofreció declaraciones a la cadena RTP y, al ser cuestionado sobre la figura de Cristiano Ronaldo, el estratega envió un mensaje de apertura: “No sé qué va a pasar. Por mí, está todo abierto. Es Cris quien tiene que decidir su vida. En la próxima convocatoria, si Cris está jugando y quiere estar en la Selección, ¿por qué no?“

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Posteriormente, el estratega fue consultado sobre posibles secuelas o resentimientos hacia el atacante de 41 años tras la controversia desatada durante el parón internacional: “¿Resentimiento? Nada, fue un malentendido. En mi opinión es fácil de resolver. ¿Cuándo lo voy a resolver? No sé. El partido terminó y solo después sabremos cómo van a pasar las cosas“.

Con la clasificación asegurada en el certamen europeo, Jorge Jesus matizó la tensión existente, dejando en claro que, de así desearlo, Cristiano Ronaldo mantendrá abierta la oportunidad de seguir representando a la Selección de Portugal. El atacante podría reaparecer en la Fecha FIFA de noviembre, marco en el que el cuadro luso chocará como local ante Dinamarca y visitará a Gales para cerrar la fase de grupos de la Nations League.

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En síntesis