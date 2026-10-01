¿Cuántos seguidores perdió la cuenta de Portugal tras la salida de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras el conflicto con Jorge Jesus y su salida también tuvo repercusión en redes sociales. La cuenta oficial de la selección sufrió una importante pérdida de seguidores.

Más allá de que los resultados están siendo positivos, hay muchísima tensión en la Selección de Portugal después del escándalo protagonizado por uno de los mejores jugadores de toda la historia del país.

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Hablamos nada más ni nada menos que de Cristiano Ronaldo, el crack portugués que consiguió cosas muy importantes a lo largo de su carrera, tanto a nivel personal como con la selección. El delantero es el máximo goleador histórico de Portugal y también fue protagonista de algunos de los títulos más importantes de la historia del combinado luso.

El futbolista que actualmente se encuentra en Al-Nassr fue convocado para esta fecha FIFA con 41 años, con el objetivo de seguir escribiendo páginas en la historia de Portugal. Sin embargo, su participación terminó siendo muy diferente a la esperada después de los últimos acontecimientos con el entrenador Jorge Jesus.

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En el primer partido de esta fecha FIFA fue titular, aunque su rendimiento no fue el mejor. Para el segundo encuentro fue al banco de suplentes y no ingresó durante la victoria de Portugal ante Noruega. Luego, se esperaba que nuevamente fuera suplente frente a Dinamarca, algo que terminó generando todavía más tensión dentro del seleccionado.

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Las decisiones de Jorge Jesus y sus declaraciones posteriores no cayeron nada bien en CR7. Después de conocer que no sería titular ante Dinamarca, el delantero decidió abandonar la concentración y no participar del resto de esta fecha FIFA. Ronaldo explicó que tomó la decisión después de hablar con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol y aseguró que más adelante contará los motivos de su salida.

Por ahora, no se sabe qué pasará con su futuro en la selección portuguesa. Cristiano Ronaldo no anunció su retiro internacional, por lo que no puede darse por terminado oficialmente su ciclo. Sin embargo, el episodio abrió fuertes interrogantes sobre su continuidad.

La salida de Cristiano Ronaldo impactó en el Instagram de Portugal

La polémica también tuvo repercusión en las redes sociales de la selección. La cuenta oficial de Portugal en Instagram perdió cientos de miles de seguidores después de la salida de Ronaldo de la concentración. La cuenta pasó de 24,9 millones a 24,4 millones en cuestión de horas.

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