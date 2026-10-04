En Portugal revelan la verdad sobre el posible partido despedida de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se posicionó como el tema de mayor conversación durante la Fecha FIFA en Portugal, no por su desempeño sobre el terreno de juego en la UEFA Nations League, sino por la controversia desatada a partir de su abandono de la concentración tras el distanciamiento con el director técnico Jorge Jesus.

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En un gesto por reafirmar su autoridad al frente del banquillo, Jorge Jesus reveló el miércoles pasado que el atacante de 41 años ocuparía nuevamente un sitio en la banca de suplentes para el compromiso frente a Dinamarca. Dicha determinación provocó que Cristiano dejara el hotel de concentración en plena disputa de la competencia continental.

A pesar de tratarse de un escenario que requirió el traslado de emergencia del presidente de la federación para mediar la situación, los resultados deportivos respaldan al estratega. Con Portugal manteniendo un paso perfecto bajo la gestión de Jorge Jesus y una relación tensa en el vestidor, las especulaciones sobre una hipotética despedida de Cristiano Ronaldo del seleccionado comenzaron a circular en la prensa europea.

El diario francés L’Équipe adelantó la versión de que la directiva lusa se encontraba negociando la organización de un partido de homenaje y despedida para el astro portugués con las altas autoridades de la federación. Dicho cotejo pondría fin a una era histórica que inició hace 23 años con su debut internacional en agosto de 2003.

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Cristiano Ronaldo mantiene en vilo al mundo del futbol.

¿Se retira Cristiano Ronaldo de Portugal?

Tras difundir una postura en la que prometió aclarar lo sucedido “a su debido tiempo“, Cristiano Ronaldo no ha hecho pública ninguna determinación respecto a su continuidad vistiendo los colores patrios. Si bien la idea de un encuentro de despedida tomó fuerza mediática, la postura desde el país ibérico apunta hacia otra dirección.

De acuerdo con Vítor Almeida Gonçalves, editor ejecutivo del diario portugués Record, en la actualidad no existen conversaciones ni negociaciones formales para organizar un juego de despedida a Cristiano Ronaldo. La publicación catalogó los reportes como meras especulaciones carentes de sustento institucional.

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Cabe destacar que la información cobra relevancia al provenir de una fuente cercana al entorno corporativo del delantero, ya que Cristiano Ronaldo se convirtió recientemente en accionista del grupo Medialivre, consorcio propietario de Record y otros espacios de comunicación en suelo portugués.

Más allá del diferendo táctico, la federación busca restablecer la armonía tras el compromiso ante Noruega, contando además con el respaldo del vestidor. “Cris es parte del equipo. Espero que no tome decisiones precipitadas y quiera abandonar la selección definitivamente“, expresó el mediocampista Bruno Fernandes durante la conferencia de prensa previa.

En síntesis

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal por diferencias con Jorge Jesus.

abandonó la concentración de Portugal por diferencias con Jorge Jesus. Diario Record desmintió negociaciones formales para un partido de despedida de Cristiano Ronaldo.

desmintió negociaciones formales para un partido de despedida de Cristiano Ronaldo. La Federación Portuguesa planea mediar para que Cristiano Ronaldo vuelva a la selección.