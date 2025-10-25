En el marco de una nueva jornada de la Saudi Pro League, Al-Nassr venció este sábado por 2-0 a Al-Hazm para mantenerse como líder del torneo con puntaje ideal. La estrella Cristiano Ronaldo se mostró encendido y se despachó con una nueva anotación.

Con este gol, el futbolista portugués de 40 años alcanzó la impresionante cifra de 950 goles en 1293 compromisos y quedó a apenas 50 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Además, sigue en la pugna de dejar atrás al argentino Lionel Messi.

El festejo del luso fue doble, ya que horas antes, durante la jornada de viernes, el astro argentino marcó dos goles en Inter Miami ante Nashville por el inicio de los playoffs en la edición 2025 de la MLS. El jugador lleva 891 goles en 1131 encuentros.

Solo el tiempo determinará si esos 50 goles que le faltan podrá marcarlos en la actual temporada que lo tiene con mucha actividad a nivel local e internacional, sumado a la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con la Selección Portuguesa. Eso sí, la Pulga también corre con las mismas posibilidades y no se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 701 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

Máximos goleadores en la historia del futbol

950 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

891 – Lionel Messi (Argentina)

805 – Josef Bican (Austria)

757 – Pelé (Brasil)

745 – Romario (Brasil)

735 – Gerd Müller (Alemania)

704 – Ferenc Puskas (Hungría)

701 – Robert Lewandowski (Polonia)

647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)

645 – Abe Lenstra (Países Bajos)

