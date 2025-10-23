El mundo del futbol está más que contento por la noticia que dio Inter Miami sobre Lionel Andrés Messi. El astro argentino renovó su vínculo y seguirá ligado al club estadounidense, asegurando su presencia en la MLS por varias temporadas más.

Si bien muchos creían que ya estaba en la etapa final de su carrera, Messi todavía tiene algunos años por delante para seguir mostrando su mejor versión, tal como lo hizo durante toda su trayectoria profesional, sabiendo que a sus 38 años sigue vigente.

Aunque no se confirmó de manera oficial la duración del contrato, todos los caminos apuntan a que la renovación sería hasta 2028, lo que significaría que jugaría al menos hasta los 41 años, manteniéndose en actividad por un tiempo sorprendentemente largo.

Sobre su salario tampoco hubo actualizaciones oficiales. El último informe de la MLS indica que Messi percibe actualmente 12 millones de dólares por temporada, cifra que asciende a 20 millones con acuerdos comerciales y patrocinios. Sin embargo, es probable que haya algún ajuste y gane un poco más debido a su relevancia en el equipo dirigido por Javier Mascherano.

Diferencia con Cristiano Ronaldo

La brecha es enorme si se compara con Cristiano Ronaldo, quien actualmente gana 244 millones de dólares en Al-Nassr. Esta cifra lo convierte en el jugador mejor pagado del mundo, muy por encima de lo que percibe Messi en Inter Miami.