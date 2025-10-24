Con mayor pronunciación sobre el cierre de sus carreras, el debate sobre “el mejor jugador de la historia” se ha vuelto reiterado, con gran cantidad y diversidad de opiniones y puntos de vista de protagonistas del mundo del futbol: jugadores, entrenadores, directivos y ex deportistas se han prendido a la discusión que tiene como protagonistas a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Con la explosión de las redes sociales, muchas más voces pudieron ser alzadas en torno a esta deliberación, ya no solo en medios de comunicación tradicionales sino también en programas de streaming y ‘trends’ virales: así fue como una estrella como Cole Palmer dio su veredicto sobre el tú o tú, del que se han expresado los fanáticos futboleros a sobremanera.

El crack del Chelsea participó de un ‘challengue’ con Sports Direct, donde fue invitado a escoger los mejores cinco jugadores de la historia del futbol, y el británico no dudó: eligió a Messi como el número 1, dejando a Cristiano en el cuarto lugar de la enumeración y asombrando a todos con un nombre que no estaba en los planes de nadie.

Cole Palmer, campeón del mundo con Chelsea, dio su opinión [Foto: Getty]

“¿Top 5 de mejores de la historia? Messi, porque es el GOAT, Neymar, Rooney, Cristiano Ronaldo y… no tengo otro”, sentenció el delantero del equipo de la Premier League, convencido de sus primeros candidatos, pero sin ocurrírsele un quinto que complete su listado. Eso sí, el primero fue, sin atenuantes, el astro argentino que viste los colores del Inter Miami.

Esta es solo una de las decenas de miles de declaraciones de figuras internacionales, que se han postulado de un lado y del otro según su atracción por el argentino o el portugués. Lo cierto, es que en líneas generales no hay uno que se lleve la ventaja abultadamente por sobre el otro, y el clamor popular se reparte las perspectivas sobre este debate que continuará en el tiempo.

