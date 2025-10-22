En el juego de encontrar quien es mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi a cada cosa que compitan, surgió el debate relacionado a cómo sería el rendimiento de uno y otro en el boxeo. Quien parece tenerlo claro es el reconocido entrenador Malik Scott, ya que no dudó al realizar una afirmación que abrió todavía más la conversación.

Messi derrotaría a Cristiano en boxeo

Para Scott, Messi cuenta con mejores posibilidades de desarrollarse en el boxeo por sobre Cristiano si así lo hubiesen querido. Para el coach, el argentino tiene un carácter especial que le permitiría adaptarse de mejor manera a lo que sucede dentro del cuadrilátero. La diferencia que marcó entre uno y otro es que no nota un gen competitivo de Ronaldo cuando no está dentro de un campo de juego, en contrapunto con la ferocidad que nota en los ojos del sudamericano.

“Messi. El carácter de Messi se percibe un poco más rudo para el boxeo, en su comportamiento. El otro, para mí, tiene un comportamiento competitivo, pero muy suave cuando no está jugando y no hay nada de malo en eso, pero para mí, Messi siempre parece estar en plena acción. Siempre da la impresión de que, si le dices algo incorrecto o le faltas el respeto de forma inapropiada, te va a hacer daño”, comentó Scott en conversación con Jackpot City Casino.

A pesar de lo que piensa Scott sobre lo que sucedería en un cuadrilátero, en relación a quién de los dos es más seguidor del boxeo, se puede afirmar que es Cristiano. Ronaldo ha sido visto en más de una vez disfrutando de una velada, algo que se produjo con más frecuencia en el último tiempo debido a las contiendas que se desarrollan en Riad, Arabia Saudita, país en el que juega con el Al-Nassr.

De esta manera, una nueva duda se instaló sobre quién se impondría entre las dos leyendas que, en lo futbolístico, han estado igualados desde el inicio hasta el presente, tiempos en los que el final de la carrera de ambos está a punto de llegar. Tras marcar una época, el debate sobre quién es mejor nunca encontró una respuesta unánime y pareciera ir camino a no hacerlo nunca.