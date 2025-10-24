Después de haber conquistado la Bota de Oro de la temporada, su extraordinaria cosecha goleadora no fue suficiente para Lionel Messi: el astro argentino comenzó el camino junto a su equipo en los Playoffs de la MLS Cup, y convirtió dos goles en el triunfo ante Nashville. Tras el hat-trick que les anotó la semana pasada, vuelve a marcarle al mismo rival para hacer mejorar su campaña.

En el encuentro disputado este viernes en el Chase Stadium, el capitán albiceleste anotó el 1-0 y el 3-0 de Inter Miami ante los ‘Boys in Gold’, para abrir y sentenciar el marcador en el primer encuentro de serie. Esta instancia mata-mata de la Major League Soccer se juega al “mejor de tres partidos”, y en este enfrentamiento se pone en disputa el primero de los tres puntos de la llave.

A los 19 minutos del primer tiempo del cruce ante Nashville, el ‘diez’ recibió de contraataque, condujo, pasó el balón hacia la banda, corrió hacia el área para recibir, y dejando detrás a la línea defensiva marcó “de palomita” luego de un centro preciso de Luis Suárez, que había salido para dejar el espacio. Luego, solo tuvo que empujar un rebote en el área tras un desentendimiento entre portero y defensor.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi y cuántos tiene Cristiano Ronaldo?

Con su tanto convertido en el juego entre Inter Miami y Nashville por los Playoffs de la MLS Cup, Messi llegó a los ¡891 goles! como futbolista profesional, y de esta manera le puso presión a Cristiano Ronaldo, en la disputa por la etiqueta de ‘máximo artillero de la historia’: CR7 quedó con 949 goles, todavía liderando la lucha entre ambos, en el desenlace de las carreras de estas dos leyendas mundiales.

Mientras Cristiano Ronaldo es el jugador mejor pago del mundo, qué lugar ocupa Lionel Messi en el ránking

Así quedó la carrera por los 1000 goles entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo:

Luego de la anotación en la primera ronda de la fase decisiva, Messi le recortó distancia a Ronaldo y busca no ir de tan atrás en estampida hacia los 1000 goles: mientras que Cristiano se ubica a 51 tantos de distancia, Lionel se coloca ahora a 109 de llegar a las cuatro cifras. El portugués todavía le saca 58 goles de diferencia a su contendiente de toda la vida y mantiene expectantes a todos sus fanáticos.

Messi marcó ¡de cabeza! ante Nashville y sorprendió a todos [Getty]

El histórico récord que alcanzó Lionel Messi ante Nashville:

Por haber roto la red esta noche en Fort Lauderdale, el argentino logró un registro inédito en el futbol de los Estados Unidos: se transformó en el primer jugador en marcar 30 goles en una sola temporada de MLS. Después de las 29 conquistas que le dieron la Bota de Oro en la fase regular, la ‘Pulga’ le suma dos más al cuaderno y superó las tres decenas en un solo año calendario (31), vistiendo los colores de Inter Miami.