Dinamarca y Noruega se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Dinamarca recibe a Noruega este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Hay un golpe reciente que todavía duele: en septiembre Noruega le ganó este mismo cruce y ahora llega la revancha en plena pelea por meterse entre los mejores del grupo.

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Ninguno de los dos pelea arriba de la tabla, pero quedan pocas fechas y cada punto empieza a pesar distinto. Ganar acá es casi una obligación para no quedar demasiado lejos de la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

Dinamarca llega con el envión de haberle ganado 4-1 a Portugal de visitante, una goleada que le devuelve algo de confianza después de haber perdido contra el mismo rival en octubre. Antes de eso también había sumado de visitante ante Gales, así que el equipo cierra el año con dos triunfos en los últimos tres partidos.

Noruega viene de un triunfo clave como local, 3-1 ante Gales, que le cortó una racha de derrotas consecutivas contra Portugal y contra el propio Gales. Está último en puntos del grupo entre estos cuatro equipos y necesita otro resultado positivo para no quedar afuera de la pelea por la clasificación.

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El historial entre Dinamarca y Noruega

El historial entre ambos tiene mucho recorrido y lo domina Dinamarca con comodidad: ganó 8 de los 13 enfrentamientos, contra apenas 3 de Noruega y 2 empates. La diferencia de gol también lo refleja, 23 a 14 a favor de los daneses en toda la serie.

Sin embargo el antecedente más fresco rompe esa tendencia: en septiembre Noruega 3-2 Dinamarca, el único de los últimos enfrentamientos que no ganó el equipo danés. Antes de eso, Dinamarca se había impuesto 3-1 en 2024 y también en los dos cruces anteriores a ese.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Noruega vs. Dinamarca 3-2 UEFA Nations League 08/06/2024 Dinamarca vs. Noruega 3-1 Friendlies 15/11/2013 Dinamarca vs. Noruega 2-1 Friendlies 06/09/2011 Dinamarca vs. Noruega 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Noruega vs. Dinamarca 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Dinamarca vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Noruega vs. Dinamarca 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/04/1998 Dinamarca vs. Noruega 0-2 Friendlies 01/06/1994 Noruega vs. Dinamarca 2-1 Friendlies 29/04/1992 Dinamarca vs. Noruega 1-0 Friendlies

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Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis