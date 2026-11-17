Dinamarca recibe a Noruega este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Hay un golpe reciente que todavía duele: en septiembre Noruega le ganó este mismo cruce y ahora llega la revancha en plena pelea por meterse entre los mejores del grupo.
Ninguno de los dos pelea arriba de la tabla, pero quedan pocas fechas y cada punto empieza a pesar distinto. Ganar acá es casi una obligación para no quedar demasiado lejos de la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
Dinamarca llega con el envión de haberle ganado 4-1 a Portugal de visitante, una goleada que le devuelve algo de confianza después de haber perdido contra el mismo rival en octubre. Antes de eso también había sumado de visitante ante Gales, así que el equipo cierra el año con dos triunfos en los últimos tres partidos.
Noruega viene de un triunfo clave como local, 3-1 ante Gales, que le cortó una racha de derrotas consecutivas contra Portugal y contra el propio Gales. Está último en puntos del grupo entre estos cuatro equipos y necesita otro resultado positivo para no quedar afuera de la pelea por la clasificación.
El historial entre Dinamarca y Noruega
El historial entre ambos tiene mucho recorrido y lo domina Dinamarca con comodidad: ganó 8 de los 13 enfrentamientos, contra apenas 3 de Noruega y 2 empates. La diferencia de gol también lo refleja, 23 a 14 a favor de los daneses en toda la serie.
Sin embargo el antecedente más fresco rompe esa tendencia: en septiembre Noruega 3-2 Dinamarca, el único de los últimos enfrentamientos que no ganó el equipo danés. Antes de eso, Dinamarca se había impuesto 3-1 en 2024 y también en los dos cruces anteriores a ese.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Noruega vs. Dinamarca
|3-2
|UEFA Nations League
|08/06/2024
|Dinamarca vs. Noruega
|3-1
|Friendlies
|15/11/2013
|Dinamarca vs. Noruega
|2-1
|Friendlies
|06/09/2011
|Dinamarca vs. Noruega
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/03/2011
|Noruega vs. Dinamarca
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/06/2003
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2002
|Noruega vs. Dinamarca
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/04/1998
|Dinamarca vs. Noruega
|0-2
|Friendlies
|01/06/1994
|Noruega vs. Dinamarca
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Dinamarca y Noruega se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Dinamarca suma 9 puntos en el torneo.
- Noruega suma 6 puntos en el torneo.