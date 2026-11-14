Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Dinamarca por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal recibe a Dinamarca este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Portugal llega con la clasificación casi resuelta y la posibilidad de cerrar la fecha FIFA goleando otra vez al mismo rival que ya le hizo cuatro goles hace poco más de un mes. Dinamarca, en cambio, necesita una reacción urgente para no quedar al margen de la pelea por meterse entre los mejores.

Publicidad

El partido no define nada dramático en la tabla, pero sí puede marcar una tendencia: Portugal viene de ganarle los últimos cruces directos y quiere confirmar que el andar reciente no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

Portugal llega en gran momento. Ganó sus últimos tres partidos, incluido ese 4-2 como visitante justamente ante Dinamarca, y suma 12 puntos que lo ubican sexto en la liga general. El funcionamiento ofensivo viene sólido, con goles asegurados en cada presentación reciente.

Dinamarca, en cambio, atraviesa un presente irregular. Después de caer por goleada frente a Portugal, logró reponerse con una victoria ajustada sobre Gales, aunque esos seis puntos lo dejan 29° en la tabla general. El equipo necesita sumar de forma sostenida si quiere escalar posiciones antes de que termine esta fase.

Publicidad

El historial entre Portugal y Dinamarca

El historial es ampliamente favorable a Portugal, que ganó 13 de los 19 enfrentamientos contra apenas 4 de Dinamarca, con 2 empates en el medio. La diferencia de gol también lo dice todo: 41 a favor contra 23 en contra a lo largo de los años.

En los cruces más recientes la tendencia se mantiene. El 4-2 de octubre fue el último capítulo, pero antes hubo un 5-2 contundente a favor de los portugueses, aunque Dinamarca también logró cortar la racha con un ajustado 1-0 a comienzos de 2025.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Dinamarca vs. Portugal 2-4 UEFA Nations League 23/03/2025 Portugal vs. Dinamarca 5-2 UEFA Nations League 20/03/2025 Dinamarca vs. Portugal 1-0 UEFA Nations League 08/10/2015 Portugal vs. Dinamarca 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 14/10/2014 Dinamarca vs. Portugal 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 13/06/2012 Dinamarca vs. Portugal 2-3 UEFA European Championship 11/10/2011 Dinamarca vs. Portugal 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/10/2010 Portugal vs. Dinamarca 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/2009 Dinamarca vs. Portugal 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Portugal vs. Dinamarca 2-3 UEFA World Cup Qualifiers

Publicidad

Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One

Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis