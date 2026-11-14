¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026-27?

Portugal jugará ante Dinamarca sin su máxima estrella, quién anunció su retiro hace unos días atrás en sus redes sociales.

Desde las 13:45 horas de la CDMX, Portugal recibe a Dinamarca por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27, en un encuentro más que importante para el equipo dirigido por Jorge Jesús, que está realizando una gran campaña en la competición.

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El conjunto portugués llega como líder del Grupo 4 de la Liga A y con puntaje perfecto: ganó los cuatro partidos que disputó hasta el momento y suma 12 unidades. Además, tiene una ventaja de seis puntos sobre su principal perseguidor, que justamente es Dinamarca.

La visita, por su parte, intentará dar el batacazo en territorio portugués y conseguir un resultado que le permita mantenerse en el segundo lugar de la clasificación. Los daneses acumulan seis puntos y buscarán reducir la diferencia con el líder para cerrar de la mejor manera esta fase de grupos.

Sin embargo, una de las grandes noticias de la previa pasa por la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no estará disponible para este compromiso. La selección portuguesa afrontará un partido importante sin su máxima figura histórica y tendrá que encontrar nuevas alternativas en ataque.

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¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Dinamarca?

La ausencia de Cristiano Ronaldo no está relacionada con una lesión, una molestia física ni tampoco con una decisión técnica de Jorge Jesús. El motivo es mucho más importante: el delantero anunció su retiro de la selección de Portugal hace apenas unos días.

El histórico atacante decidió ponerle punto final a una trayectoria de 23 años defendiendo los colores de su país. De esta manera, el encuentro frente a Dinamarca marcará el comienzo de una nueva etapa para el combinado portugués, que deberá acostumbrarse a jugar sin su máximo referente.

En sintesis

Cristiano Ronaldo no juega ante Dinamarca tras anunciar su retiro de la selección portuguesa.

no juega ante Dinamarca tras anunciar su retiro de la selección portuguesa. Portugal recibe a Dinamarca desde las 13:45 horas por la UEFA Nations League.

desde las 13:45 horas por la UEFA Nations League. Jorge Jesús dirige a Portugal, líder del Grupo 4 con 12 puntos perfectos.