¿Lamine Yamal, Mbappé, Kane o Rodri? La IA predijo al ganador del Balón de Oro 2026

El Teatro London Palladium es el escenario de la ceremonia del Balón de Oro 2026. Este lunes se sabrá al ganador del premio.

Este lunes 26 de octubre se lleva a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026. El London Palladium Theatre en Londres es el escenario donde los mejores futbolistas del mundo dirán presente para intentar quedarse con el premio de este año.

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Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane y Rodri Hernández son a priori los cuatro candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2026. En la previa a la ceremonia, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé su pronóstico sobre quién ganará el premio.

El análisis de la Inteligencia Artificial

Según ‘Gemini’ será Harry Kane quien termine celebrando esta noche. “Históricamente, el Balón de Oro en años mundialistas suele estar fuertemente influenciado por lo que sucede en la Copa del Mundo. Sin embargo, este año se presenta un escenario particular donde los méritos individuales a lo largo de toda la temporada inclinarán la balanza”, comenzó relatando la IA y a continuación da tres motivos por los cuales eligió al delantero inglés.

Rendimiento individual sostenido: A pesar de que Inglaterra se quedó a las puertas de la gloria en el Mundial 2026, la temporada individual de Kane con el Bayern Múnich fue absolutamente brillante. El Balón de Oro premia principalmente al mejor jugador a título individual, y los números goleadores del delantero inglés a lo largo del año son difíciles de cuestionar.

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Harry Kane ganará el Balón de Oro 2026 según la Inteligencia Artificial (Getty Images)

División de votos en la España campeona: España viene de consagrarse campeona del mundo, pero el éxito de La Roja se basó en el bloque. Figuras como Lamine Yamal, Rodri (elegido mejor jugador del torneo) y Pau Cubarsí (mejor jugador joven) tuvieron actuaciones estelares, lo que probablemente provoque que los votos de los periodistas se dividan entre varios jugadores españoles, restándole chances a un único líder claro.

España viene de consagrarse campeona del mundo, pero el éxito de La Roja se basó en el bloque. Figuras como Lamine Yamal, Rodri (elegido mejor jugador del torneo) y Pau Cubarsí (mejor jugador joven) tuvieron actuaciones estelares, lo que probablemente provoque que los votos de los periodistas se dividan entre varios jugadores españoles, restándole chances a un único líder claro. El peso de los goles vs. el torneo corto: Kylian Mbappé hizo un Mundial histórico, ganando su segunda Bota de Oro al anotar 10 goles en el certamen. Sin embargo, el galardón evalúa toda la temporada 2025-26, y la abrumadora regularidad de Kane en el fútbol de clubes parece darle una ligera ventaja sobre el francés.

Por último, le pedimos a la Inteligencia Artificial que nos indique cuál sería el top3 de los futbolistas más votados y el podio sería así: Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

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Este año hay varios candidatos y es imposible predecir exactamente quién lo ganará. En 2025 estaba claro que sería Ousmane Dembélé o Lamine Yamal, pero en este caso existen hasta cuatro futbolistas que podrían llevarse el Balón de Oro 2026.

En síntesis