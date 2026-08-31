Aston Villa y Arsenal se enfrentan este lunes por la Premier League. La información de cómo ver el partido en distintos países.

Aston Villa y Arsenal se enfrentan este lunes 31 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 2 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Villa Park y comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

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La temporada recién comienza para ambos, pero tanto el Aston Villa como el Arsenal suelen entregar partidos atractivos cada vez que se enfrentan. Los Gunners arrancaron de la mejor manera, pero el equipo de Unai Emery sufrió una derrota inesperada en el debut.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Aston Villa y Arsenal de este lunes 31 de agosto por la Premier League se puede ver en México a través de FOX Sports en la TV o por FOX One como plataforma de streaming.

México: FOX Sports y FOX One

FOX Sports y FOX One Centroamérica: FOX Sports

FOX Sports Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: NBC, Peacock, Telemundo, Universo

NBC, Peacock, Telemundo, Universo España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, los Villans dirigidos por Unai Emery llegan golpeados tras sufrir una dura goleada por 4-0 frente al Brighton en la jornada inaugural. Por eso ahora el Aston Villa intentará recuperarse de esta caída frente al vigente campeón de la Premier League.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta arrancó la temporada con el pie derecho al vencer con autoridad por 3-0 al Coventry City en el Emirates Stadium. Con anotaciones de Kai Havertz, Bukayo Saka y Martin Ødegaard, los Gunners mostraron la solidez defensiva y contundencia ofensiva que los caracteriza.